napoli
video suggerito
video suggerito

Terremoto in Irpinia, scossa 3.0 di magnitudo alle 00.01 a Montefredane

Una scossa di terremoto di 3.0 di magnitudo è stata avvertita alle 00.01 di oggi in provincia di Avellino, con epicentro a Montefredane.
Segui ora Fanpage.it nel tuo feed di Google.
A cura di Giuseppe Cozzolino
0 CONDIVISIONI
Immagine di repertorio
Immagine di repertorio

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.0 è stata registrata alle 00.01 di oggi martedì 9 dicembre in provincia di Avellino, con epicentro a Montefredane. Al momento non si registrano danni a persone o cose. Tanta paura soprattutto nei comuni più vicini all'epicentro. La scossa infatti è avvenuta subito dopo un forte rumore, simile a un boato. Residenti raccontano a Fanpage.it di aver sentito distintamente sia il boato sia la scossa, ben avvertita soprattutto ai piani alti.

La zona del terremoto è la stessa dove si erano registrate le scosse delle scorse settimane, tra cui quella del 26 ottobre, che fu di 4.0 di magnitudo e venne avvertita fino a Napoli. Secondo gli studiosi dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, “in Irpinia si è attivata una sorgente sismogenetica che sta generando terremoti", aveva spiegato Maurizio Pignone, geologo Ingv, a Fanpage.it, che commentò così le 11 scosse in poche ore, "ma potrebbero essercene altre. L’ipotesi è che sia una faglia inversa".

Avellino
Terremoti
0 CONDIVISIONI
Immagine
Vomero, i gestori dei gazebo dei bar sequestrati: "Chiusi a Natale, 50 senza lavoro"
Napoli, è esploso il bubbone di gazebo e tavolini. Sequestri al Vomero, ci sono 9 tipi di accertamenti in corso
Sono 10 i gazebo di bar e ristoranti sequestrati: tutte le contestazioni e cosa succede ora
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
napoli
api url views