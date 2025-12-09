Terremoto in Irpinia, scossa 3.0 di magnitudo alle 00.01 a Montefredane

Immagine di repertorio

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.0 è stata registrata alle 00.01 di oggi martedì 9 dicembre in provincia di Avellino, con epicentro a Montefredane. Al momento non si registrano danni a persone o cose. Tanta paura soprattutto nei comuni più vicini all'epicentro. La scossa infatti è avvenuta subito dopo un forte rumore, simile a un boato. Residenti raccontano a Fanpage.it di aver sentito distintamente sia il boato sia la scossa, ben avvertita soprattutto ai piani alti.

La zona del terremoto è la stessa dove si erano registrate le scosse delle scorse settimane, tra cui quella del 26 ottobre, che fu di 4.0 di magnitudo e venne avvertita fino a Napoli. Secondo gli studiosi dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, “in Irpinia si è attivata una sorgente sismogenetica che sta generando terremoti", aveva spiegato Maurizio Pignone, geologo Ingv, a Fanpage.it, che commentò così le 11 scosse in poche ore, "ma potrebbero essercene altre. L’ipotesi è che sia una faglia inversa".