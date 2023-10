Terremoto, domani scuole aperte a Pozzuoli tranne due plessi Le scuole a Pozzuoli saranno aperte domani, mercoledì 4 ottobre 2023. Resteranno chiusi solo due plessi per ulteriori verifiche sugli stabili. L’ordinanza del sindaco.

A cura di Pierluigi Frattasi

Scuole aperte a Pozzuoli domani, mercoledì 4 ottobre 2023, dopo la chiusura di oggi disposta dal Comune per consentire le verifiche tecniche post-terremoto sulla stabilità dei plessi. Resteranno chiuse solo la Scuola elementare Trincone, che si trova nel Rione Solfatara, e il Plesso Infanzia Andersen, sito in via Parini,19, per ulteriori verifiche.

Lo ha deciso il sindaco del Comune flegreo Gigi Manzoni, dopo aver ricevuto i risultati dei controlli. Le attività di verifica da parte dei tecnici della Protezione Civile sono iniziate subito dopo la scossa di magnitudo 4.0 che si è registrata ieri, lunedì 2 ottobre 2023, alle ore 22,08, con epicentro ad Agnano-Pisciarelli a 2,6 chilometri di profondità. Il sisma ha provocato lievi danni ad alcuni immobili in condizioni precarie della zona.

L'ordinanza del sindaco di Pozzuoli Manzoni

Il sindaco Gigi Manzoni oggi, martedì 3 ottobre, ha incontrato la stampa per fare il punto della situazione. Nel pomeriggio, con un post pubblicato su Facebook ha spiegato: