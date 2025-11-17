Terremoto ai Campi Flegrei, scossa di magnitudo 2.4 alle 12,54 di oggi, epicentro a Bacoli

Una scossa di terremoto di magnitudo 2.4 è stata registrata alle 12,54 di oggi, lunedì 17 novembre, ai Campi Flegrei dai sismografi dell'Osservatorio Vesuviano dell'Ingv, l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Il sisma è avvenuto ad una profondità di circa 2,3 chilometri con epicentro in mare, nella zona di Bacoli, poco distante dalla terraferma. Un altro terremoto di magnitudo 1.8 è stato registrato alle 11,57, dall'altra parte della caldera, sempre in mare, ma molto più al largo, nella zona antistante l'ex Italsider di Bagnoli. Nella notte si era registrato un sisma di magnitudo 1.1 sul Vesuvio, con epicentro nel Gran Cono e profondità di pochi metri. Campi Flegrei e Vesuvio, come spiegato dagli esperti, non hanno collegamenti.

Il Comune di Pozzuoli: "Possibile boato"

L’Osservatorio Vesuviano ha comunicato al Comune di Pozzuoli, guidato dal sindaco Luigi Manzoni, l’accadimento di un evento sismico di magnitudo 2.4 ± 0.3, localizzato nel del Golfo di Pozzuoli, in prossimità del Parco sommerso di Baia. "Il sisma si è prodotto alle 12:54 ora locale (UTC 11:54) del 17/11/2025, alla profondità di 2.89 km. L’evento potrebbe essere stato accompagnato da un boato avvertito dagli abitanti dell’area prossima all’epicentro".