Terremoto a Napoli stasera, Ingv: “In atto sciame sismico” In campo squadre di Protezione Civile e vigili del fuoco, ma non si segnalano danni al momento.

A cura di Pierluigi Frattasi

Nei Campi Flegrei è in corso uno sciame sismico da oggi pomeriggio, a partire dalle ore 19,16, con 24 scosse registrate dall'Osservatorio Vesuviano dell'Ingv, fino alle ore 21,06, delle quali la più forte di magnitudo 3,8 e una profondità di 2,5 chilometri, alle 19,45, nella zona Pisciarelli di Agnano Solfatara.

Quest'ultima è stata tanto forte da essere avvertita distintamente in molti quartieri di Napoli, compreso il centro storico. In campo i vigili del fuoco e la Protezione Civile, al momento non si registrano danni, solo richieste di verifica ai pompieri in via Pisciarelli e a Pozzuoli. Il sisma delle 19,45 è stato ripreso in diretta dai principali Tg Locali che proprio a quell'ora stavano trasmettendo le edizioni serali.

Ingv: "Sciame sismico"

L'Ingv, l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, ha comunicato:

Lo sciame sismico in corso ai Campi Flegrei è stato avvertito in gran parte della città di Napoli, soprattutto nella zona più vicina a Pozzuoli. Lo rende noto l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Le zone in cui lo sciame è stato avvertito maggiormente sono Posillipo, Fuorigrotta e Vomero.

La Protezione Civile: "Non risultano danni"

La Protezione Civile ha confermato le stime, spiegando che al momento non risulterebbero danni:

Terremoto ai Campi Flegrei: dalle ore 19:45 registrato da INGVterremoti uno sciame sismico in area flegrea. La nostra Sala Situazione Italia è in contatto con le strutture di protezione civile sul territorio. Dalle prime verifiche NON risultano al momento danni segnalati.

Il Comune di Napoli: "In campo squadre per i controlli"

Anche la Protezione Civile del Comune di Napoli è in campo. Palazzo San Giacomo ha comunicato che: