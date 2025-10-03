Terremoti Campi Flegrei, due scosse di magnitudo 2.2 anche oggi. L’Ingv: “Sciame concluso, 55 sismi”

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Campi Flegrei ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Si è concluso alle 10,38 di oggi, venerdì 3 ottobre, lo sciame sismico ai Campi Flegrei, iniziato nel pomeriggio di ieri, alle 16,38. Nel complesso si sono registrate 55 scosse, la maggiore delle quali di magnitudo 2.7 alle 19,57 di ieri, ad una profondità di 3 chilometri circa. Anche oggi sono state registrate varie scosse, tra le quali due di magnitudo 2.2 alle 5,11 e alle 6,13 del mattino, con epicentro nella zona della Solfatara, tra via Antiniana e il Monte Gauro. Attorno alle ore 10,00 l'Osservatorio Vesuviano dell'Ingv, l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, ha comunicato al Comune di Pozzuoli, guidato dal sindaco Luigi Manzoni, la conclusione dello sciame sismico.

Lo sciame sismico rientra nel fenomeno del bradisismo dei Campi Flegrei, caratterizzato da terremoti e sollevamento del suolo. Oggi, l'Osservatorio Vesuviano ha spiegato in una nota anche il fenomeno della comparsa delle "bolle" nell'asfalto in via Antiniana, che si trova adiacente alla Solfatara.