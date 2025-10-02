Scossa di terremoto ai Campi Flegrei alle 19,57: avvertita anche a Napoli. Panico in chiesa a Pozzuoli

Una forte scossa di terremoto ai Campi Flegrei è stata registrata alle ore 19,57 di oggi, giovedì 2 ottobre, dai sismografi dell'Osservatorio Vesuviano dell'Ingv. L'istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Il sisma di magnitudo attualmente stimata 2.7 è avvenuto ad una profondità di 2,8 chilometri, con epicentro nei pressi della Solfatara, ed è stato avvertito distintamente anche a Napoli, nei quartieri periferici dell'area occidentale come Soccavo, Pianura, Bagnoli e Fuorigrotta. Panico a Pozzuoli tra i fedeli in chiesa.

Dal pomeriggio di oggi è in corso uno sciame sismico con numerose scosse, la maggiore delle quali di magnitudo 2.7. Il Comune di Pozzuoli, guidato dal sindaco Luigi Manzoni, ha invitato la cittadinanza alla calma e a segnalare eventuali danni alle autorità competenti.

Complessivamente sono oltre 20 i terremoti registrati a partire dalle ore 16,48 di oggi, nel corso dello sciame sismico sviluppatosi ai Campi Flegrei, con i due sismi di magnitudo maggiore 2.7 e 2.2.