Tentano una rapina ad Afragola: il commerciante li fa scappare lanciandogli oggetti Una tentata rapina in un negozio di Afragola conclusa con un nulla di fatto: il proprietario ha lanciato di tutto contro il rapinatore, costringendolo alla fuga.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Ha provato a compiere una rapina in un negozio, ma il commerciante ha reagito in malo modo, lanciandogli contro di tutto e costringendolo alla fuga a mani vuote. Le immagini, riprese dal sistema di videosorveglianza interna del negozio, hanno fatto rapidamente il giro della Rete, dopo che il consigliere regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli le ha diffuse attraverso i propri canali social. Il tutto è accaduto ad Afragola, in provincia di Napoli, all'interno di un negozio di elettronica della cittadina partenopea.

Le immagini delle telecamere

Dalle riprese, si vedono sia i due rapinatori arrivare a bordo di un motorino all'esterno del negozio e, all'interno, come uno dei due intimi al proprietario di dargli la cassa. L'uomo però reagisce in malo modo, e inizia a lanciargli di tutto: lo stesso rapinatore, sorpreso dalla risposta dell'uomo, è costretto a fuggire. All'esterno c'è il complice che, recuperato l'altro, accelera e scappa mentre il negoziante tenta anche di inseguirli, visibilmente adirato per la tentata rapina che stava subendo poco prima all'interno della propria attività.

Borrelli: "Criminali vigliacchi, commerciante coraggioso"

"Tutti vorrebbero avere il coraggio di questo commerciante che probabilmente esasperato dalla delinquenza dilagante ha istintivamente reagito ai banditi", ha commentato Borrelli, "questo episodio testimonia come i delinquenti siano soprattutto dei vigliacchi nonostante essi tentino all'autocelebrarsi come eroi sui social. Al di là di ciò, la criminalità sta dilagando ed è il momento di avere riposte efficaci e strutturate dal Ministro Lamorgese prima che si arrivi ad un punto di non-ritorno", ha concluso il consigliere comunale dei Verdi.