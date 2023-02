Tenta di ingoiare la cocaina e morde carabiniere, arrestato il cugino del boss Rinaldi Arrestato per detenzione di droga il cugino del capoclan “My Way”; l’uomo ha tentato di ingoiare lo stupefacente per evitare l’arresto. Denunciata la moglie.

Quando i carabinieri hanno bussato alla porta di casa sua ha afferrato le dosi di cocaina e se le è infilate in bocca. Tentativo estremo di evitare l'arresto, ma che l'avrebbe fatto finire in ospedale in preda ad atroci dolori, quello di Giuseppe Rinaldi, 35enne delle "Case Nuove", finito in manette con l'accusa di droga a fini di spaccio e di resistenza a pubblico ufficiale; la moglie è stata denunciata per gli stessi reati. L'uomo è il cugino del capoclan Ciro Rinaldi detto "My Way", ritenuto dagli inquirenti a capo dell'omonimo sodalizio criminale attivo nella periferia est di Napoli e nel complesso di case popolari a ridosso di piazza Mercato.

Al momento del controllo nell'appartamento dove vive Rinaldi c'erano anche la moglie e i due figli. Il 35enne stava probabilmente preparando le dosi di cocaina quando è stato sorpreso dal controllo inaspettato dei carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Stella: sul tavolo c'erano un involucro di carta contenente lo stupefacente e due dosi già confezionate.

I militari lo hanno visto afferrare qualcosa e infilarlo in bocca e si sono avventati su di lui per bloccarlo; uno di loro è riuscito ad afferrare la droga ma a quel punto il 35enne ha serrato la mascella, mordendolo. Il carabiniere è riuscito a bloccare il tentativo di ingoiare la droga, ma ha rimediato una ferita alla mano. Nel frattempo la moglie ha cercato di far sparire la droga che era rimasta sul tavolo, ha raccolto le dosi e ha tentato di nasconderle per evitare il sequestro ma anche questa mossa è stata notata. Nel corso del controllo dell'abitazione sono stati sequestrati anche 523 euro in contanti, ritenuti provento dello spaccio.