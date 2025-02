video suggerito

Tangenziale di Napoli, tir bloccato di traverso sotto la galleria Capodimonte: caos traffico Tir si blocca sotto la galleria di Capodimonte Ovest della Tangenziale, occupando di traverso una corsia e mezza. Auto su una corsia sola.

A cura di Pierluigi Frattasi

Immagine di repertorio

Caos traffico sulla Tangenziale di Napoli a causa di un tir che questa mattina, venerdì 14 febbraio, attorno alle 12,30 è rimasto bloccato sotto la galleria Capodimonte Ovest, in direzione Pozzuoli. Ancora non sono chiari i motivi del blocco del mezzo autoarticolato. Tra le ipotesi un guasto meccanico o un malore del conducente. Sul posto sono arrivati i mezzi di soccorso.

Il tir si è fermato in galleria nel tratto di strada che dal Centro Direzionale e dall'uscita delle autostrade porta verso Pozzuoli, occupando circa una corsia e mezza. Il traffico sta procedendo, quindi, su una sola corsia. Al momento si registrano alcuni rallentamenti, ma nessuna criticità. Anche se non si esclude che la situazione possa peggiorare, in prossimità dell'orario di punta, attorno alle 13-14, se la situazione non dovesse sbloccarsi prima, a causa dell'aumento del flusso dei viaggiatori. I mezzi di soccorso, però, come detto, sono già sul posto per rimuovere il camion e rimettere la strada in sicurezza.

Disagi sulla metro linea 6

La situazione della viabilità, purtroppo, ha risentito questa mattina anche di alcuni disagi sulla linea metropolitana 6, a causa di guasti tecnici. Da questa mattina, la metro 6 ha effettuato il servizio solo sulla tratta Augusto-San Pasquale. Poi, attorno alle 12,15 si è limitata alla tratta Mergellina-Municipio. Questo ha portato molti viaggiatori pendolari, tra i quali lavoratori e studenti, a dover optare per altri mezzi di trasporto, come la Cumana, la Metro Linea 2 o il taxi. Purtroppo, i disservizi sulla linea 6 si ripetono da diversi giorni e stanno provocando disagi all'utenza. I tecnici Anm sono al lavoro per evitare che possano ripetersi.