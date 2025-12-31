Tagliate 23 scuole in Campania, protesta Cgil contro il dimensionamento: ecco i comuni che rischiano

Immagine di repertorio

In Campania 23 scuole rischiano di essere tagliate: accorpate o riorganizzate nell'ambito del piano di dimensionamento regionale per l'anno scolastico 2026-'27. Il progetto è stato discusso ieri, lunedì 29 dicembre, a Palazzo Santa Lucia e sta già suscitando le proteste dei sindacati della scuola, pronti a difendere l'autonomia e la storia degli istituti che rischiano di scomparire. "La Campania non ha bisogno del taglio di 23 istituti – affermano Ottavio De Luca, segretario generale della Flc-Cgil Napoli e Campania, e Nicola Ricci, segretario generale della Cgil Napoli e Campania – soprattutto alla luce di un'ordinanza del Consiglio di Stato che sospende e non annulla il pronunciamento del TAR a favore della Regione Campania in merito alla corretta individuazione del numero delle autonomie scolastiche per l’anno 2026/2027″. Flc e Cgil hanno ribadito la loro netta contrarietà al piano, già manifestata in una lettera aperta inviata al Presidente della Regione, Roberto Fico, al direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale e all’Anci.

Quali città rischiano il taglio delle scuole in Campania

Nel piano di dimensionamento scolastico della Campania sono coinvolti istituti in tutte le 5 province. Al momento non c'è ancora un elenco ufficiale, ma circolano comunque delle liste delle scuole che potrebbero essere tagliate, nelle stanze di chi si occupa attivamente di questioni scolastiche. Si tratta, quindi, di dati che vanno presi col beneficio di inventario.

Tra le città che potrebbero subire i tagli scolastici c'è anche Napoli, dove potrebbero nascere nuovi Istituti Comprensivi, come il Risorgimento (867 alunni), che potrebbe essere accorpato al Marotta (489 alunni). Il Volino-Croce-Arcoleo potrebbe fondersi con l'Angiulli, data l'omogeneità della platea e la persistenza sulla stessa Municipalità. A Fuorigrotta potrebbe essere riorganizzato e accorpato l'IC Leopardi-Doria, passando da due istituti comprensivi e una direzione didattica a due istituti comprensivi da 1747 e 1237 alunni ciascuno: un processo che potrebbe riguardare anche il Cariteo Italico e il Minniti, in linea con l'orientamento ministeriale sulla verticalizzazione.

Altre scuole che potrebbero essere coinvolte nell'area metropolitana di Napoli sono a Giugliano in Campania l'Ic Giugliano, l'SSPG Gramsci e l'SSPG Cante. A Torre del Greco l'IC don Lorenzo Milani. A Pozzuoli riorganizzati l'IC Artiaco e il De Amicis. A Quarto l'SSPG Gobetti. A Pomigliano l'IC Falcone Paciano e l'IC Ponte. A Lacco Ameno, sull'isola di Ischia, l'IC Mennella e l'IC Ibsen.

A Salerno città la razionalizzazione potrebbe riguardare l'IIS Santa Caterina e l'Amendola. Ad Angri l'SM Galvani Oprolla, dal quale potrebbero nascere due nuovi IC. A Campagna l'IC Palatucci e l'IC Campagna Capoluogo, a Fisciano l'IC Nicodemi e l'IC De Caro.

Nel Casertano, invece, potrebbero essere interessati a Capua l'IC Pier delle Vigne, l'Ic Fieramosca Martucci. Ad Aversa la DD Aversa e l'IAC Parente potrebbero dar vita ad un nuovo istituto comprensivo. A Portico di Caserta IAC SG Bosco e IAC Giovanni XXIII Recale, a Vitulazio l'IAC Vitulazio Croce e l'IAC Alighieri Bellona.

Nell'Avellinese, quindi, ad Ariano Irpino potrebbero essere interessate le scuole in reggenza IC Calvario Covotta e IC Mancini, l'IS De Gruttola e Liceo Parzanese, che potrebbero dar vita ad un polo superiore. A Pietrelcina nel Sannio, l'IC Pietrelcina e l'IC Moscati.

Flc e Cgil scrivono a Fico: "No al taglio di 23 scuole in Campania"

I sindacati Flc e Cgil sono contrari ai tagli delle scuole ed hanno scritto al Presidente della Regione, Roberto Fico, al direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale e all’Anci, l'associazione dei comuni, esprimendo la loro contrarietà al piano di dimensionamento scolastico della Campania.

"Non ci sentiamo controparte rispetto alla Regione – sottolineano Nicola Ricci e Ottavio De Luca, della Cgil – e comprendiamo la difficoltà generata dalla diffida inoltrata dal ministro Valditara, ma non possiamo condividere un metodo che estromette la partecipazione e il dialogo, soprattutto in questa fase di disaffezione alle istituzioni, con le comunità educanti, i dirigenti scolastici, le amministrazioni, le comunità e le parti sociali. Accettare l’invito a fare ‘proposte alternative’ senza avere neanche la certezza del loro accoglimento, significa tirare una coperta troppo corta, animando una guerra tra poveri priva di senso e di criteri accettabili e, neanche tanto implicitamente, avallare un metodo che continua a sottrarre spazi pubblici di discussione".

"Molti rappresentanti delle realtà provinciali e locali – aggiungono i due sindacalisti Cgil – hanno evidenziato la grande difficoltà rispetto al piano proposto ed hanno espresso contrarietà alla riduzione delle autonomie. Il piano e le proposte effettuate saranno poste al vaglio del livello politico per l’adozione dell’atto che ratificherà il dimensionamento degli istituti scolastici per l’anno scolastico 2026/2027. Dal nostro punto di vista, non ci sono né le premesse e non è condivisibile lo svolgimento, privo com'è di reale partecipazione affinché gli esiti siano accettabili".

"La Flc Cgil e la Cgil Napoli e Campania – conclude la nota – hanno espresso da subito e chiaramente la propria posizione di contrarietà rispetto al dimensionamento: in una regione come la Campania bisogna darsi l’obiettivo di investire e non ridurre la spesa pubblica ed essere su questo, probabilmente, più determinati".

L'elenco di tutte le scuole che potrebbero rischiare accorpamenti e riorganizzazioni:

Comune | Istituzione scolastica | Provvedimento | Note

Ariano Irpino

I.C. Calvario Covotta

Accorpamento IC Calvario Covotta e IC Mancini

IC Calvario Covotta (492 alunni) in reggenza e IC Mancini (554 alunni). Ad Ariano Irpino diversi istituti in reggenza.

Ariano Irpino

I.C. Mancini

Accorpamento IC Calvario Covotta e IC Mancini

Vedi sopra.

Ariano Irpino

I.S. De Gruttola

Accorpamento IS De Gruttola e Liceo Parzanese

IS De Gruttola (646 alunni, in reggenza) e Liceo Parzanese (573 alunni). Costituzione istituto superiore.

Pietrelcina

I.C. Pietrelcina

Accorpamento IC Moscati e IC Pietrelcina

Distanza entro 12,5 km. IC Moscati (652 alunni), IC Pietrelcina (540 alunni, in reggenza).

Capua

I.C. Pier delle Vigne

Accorpamento IC Pier delle Vigne e IC Fieramosca Martucci

Provvedimento rinviato all’a.s. 2026/27. 685 + 603 alunni.

Portico di Caserta

IAC San Giovanni Bosco

Accorpamento IAC S.G. Bosco e IAC Giovanni XXIII Recale

Scuole con numeri bassi. Distanza inferiore a 3 km.

Vitulazio

IAC Vitulazio Croce

Accorpamento IAC Vitulazio e IAC Alighieri Bellona

Distanza inferiore a 3 km. 714 + 597 alunni.

Aversa

DD Aversa 3

Costituzione nuovo istituto comprensivo

Accorpamento DD Aversa 3 e IAC Parente. In linea con indirizzi ministeriali.

Napoli

IC NA 33 Risorgimento

Costituzione nuovo istituto comprensivo

Accorpamento IC NA 33 Risorgimento e IC Marotta.

Napoli

IC Volino Croce Arcoleo

Accorpamento IC Volino Croce Arcoleo e IC 17 Angiulli

Omogeneità di platea, stessa municipalità.

Napoli

IC G. Leopardi – A. Doria

Riorganizzazione in due istituti comprensivi

Accorpamenti interni con IC S. Cariteo Italico e IC 91 Minniti.

Torre del Greco

IC Don Lorenzo Milani

Riorganizzazione in due IC

Accorpamenti con plessi del Giacomo Leopardi e IC Sauro–Morelli.

Giugliano in Campania

IC Giugliano 3 San Rocco

Costituzione nuovo IC

Accorpamento con SSPG Gramsci Impastato.

Giugliano in Campania

IC Giugliano 7 Di Giacomo

Costituzione nuovo IC

Accorpamento con SSPG Cante Giugliano.

Lacco Ameno

IC Mennella

Accorpamento IC Mennella e IC Ibsen

Scuole con numeri ridotti e in reggenza.

Napoli

IC San Gaetano

Accorpamento IC San Gaetano e IC Berlinguer

Distanza massima 1,5 km.

Pozzuoli

IC 5 Artiaco

Accorpamento IC 5 Artiaco e IC 2 De Amicis

Istituti nello stesso comune.

Quarto

IC Quarto 1 Capoluogo

Costituzione nuovo IC

Accorpamento con SSPG Gobetti–De Filippo.

Pomigliano d’Arco

IC Falcone Paciano

Accorpamento IC Falcone Paciano e IC 3 Ponte

Stesso comune, platea omogenea.

Napoli

IC Madonna Assunta

Accorpamento IC Madonna Assunta e IC 41 Console

Distanza entro 1 km.

Salerno

IIS Santa Caterina – Amendola

Riorganizzazione istituti

Accorpamento indirizzi per razionalizzazione spazi.

Campagna

IC Palatucci

Accorpamento IC Palatucci e IC Campagna Capoluogo

Istituti nello stesso comune.

Angri

SM Galvani Oprolla

Costituzione di due nuovi IC

Riorganizzazione complessiva degli istituti del territorio.

Fisciano

IC Nicodemi

Accorpamento IC Nicodemi e IC De Caro

Istituti nello stesso comune.