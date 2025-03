video suggerito

Strisce pedonali "pazze" al Vomero, spezzate e a zigzag. Gli abitanti: "Dobbiamo saltare?" Strisce pedonali spezzate e a zig zag in via Cimarosa al Vomero. Ecco cosa è accaduto.

A cura di Pierluigi Frattasi

Strisce pedonali in via Cimarosa al Vomero

Strisce pedonali "pazze" al Vomero: interrotte a metà strada e a zigzag. L'insolito attraversamento pedonale è comparso in via Cimarosa nelle scorse ore. La strada che costeggia la Villa Floridiana. In corrispondenza di uno degli scivoli pedonali, per i portatori di disabilità, si vedono tracciate piccole strisce zebrate. A differenza degli attraversamenti pedonali tradizionali, però, molto più strette. Inoltre, interrotte a pochi centimetri dai marciapiedi. Il particolare non è passato inosservato agli attenti abitanti della zona, che hanno pubblicato foto sui social per segnalare l'accaduto. "Cosa dovremmo fare per attraversare la strada? – si chiedono gli utenti – Saltare per due metri?".

Strisce pedonali a zigzag a Napoli: ecco cosa è successo

Ma cosa è accaduto? Della vicenda è stato interessato il presidente della Commissione Mobilità del Comune di Napoli, Nino Simeone, che a Fanpage.it svela il mistero. "È stato commesso evidentemente un errore – afferma Simeone – Da quanto ricostruito con gli uffici tecnici, i lavori sono stati eseguiti da una delle ditte, probabilmente in subappalto. Si tratta di un intervento di ripristino dei luoghi, dopo alcuni lavori fatti sui sottoservizi in via Cimarosa. In pratica, una azienda ha dovuto aprire la strada per poter intervenire sulle condotte sottostanti, ed ha provveduto a richiuderla, finito l'intervento. Un'altra ditta, alcuni giorni dopo, è tornata per rifare l'asfalto e ridisegnare la segnaletica orizzontale. Evidentemente, ha rifatto di sua iniziativa anche le strisce pedonali. Sembrerebbe un attraversamento pedonale, ma non lo è, in quanto il Codice della Strada non prevede questa modalità di segnaletica orizzontale. Le strisce bianche saranno rifatte a dovere. Le strisce blu sono state fatte correttamente, invece. Dispiace che chi doveva controllare la consegna dei lavori sul territorio evidentemente non l'abbia fatto. Il problema ci è stato segnalato dai cittadini".