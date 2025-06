video suggerito

“Strana presenza” sulla Fontana del Nettuno a Napoli: un dettaglio sorprende i passanti Un dettaglio ha incuriosito passanti e turisti sulla Fontana del Nettuno in piazza Municipio. L’associazione No Comment ha scritto al Comune: “Va rimosso subito” Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Pierluigi Frattasi

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Un dettaglio sulla Fontana del Nettuno in piazza Municipio ha incuriosito passanti e turisti in queste ore. Un oggetto particolare incastrato sulla sommità della grande scultura, raggiungibile solo superando le ringhiere e scalandola dal basso. Il dettaglio non è passato inosservato ai comitati civici. L'associazione culturale No Comment, presieduta da Antonio Alfano, ieri mattina, domenica 8 giugno, non appena se n'è accorta, ha scritto subito all'amministrazione comunale: Una "strana presenza sulla fontana del Nettuno – scrive Alfano – Una sedia incastrata sulla parte alta della fontana del Nettuno. Non sapendo se siano una nuova installazione o resti di "lavori in corso", riteniamo giusto informarvi". "Abbiamo controllato – prosegue Alfano – e sembra anche che la sedia abbia un piede in meno".

L'associazione al Comune: "Più attenzione per la Fontana"

L'associazione ha chiesto al Comune, ovviamente, di rimuovere la sedia dall'opera lasciata chissà da chi e di assicurare continua attenzione sul bene. La Fontana del Nettuno fu realizzata durante il periodo del viceregno spagnolo di Napoli. Voluta dal Viceré Enrique de Guzmán, conte di Olivares, fu realizzata tra il 1600 e il 1601, durante il suo successore, il conte di Lemos, su direzione di Domenico Fontana. Alla sua realizzazione presero parte Michelangelo Naccherino, che realizzò il Nettuno, Angelo Landi e Pietro Bernini, che scolpì i mostri marini.

Nel corso degli anni ha avuto varie sistemazioni. Nel 1601 fu posizionata nell'Arsenale del Porto. Poi spostata in piazza del Plebiscito nel 1628 e qualche anno dopo (1634) a Santa Lucia, dove rimase per un lustro, per essere trasferita in via Medina. Dopo oltre due secoli, nel 1898, fu portata a piazza Borsa. Poi ancora in via Medina, fino alla sua sistemazione attuale in piazza Municipio nel 2015.