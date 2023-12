La storia del prete che si innamora e fugge con la parrocchiana nel Salernitano La storia del prete innamorato della parrocchiana in Piana del Sele. Fanpage.it ha contattato l’Arcidiocesi di Salerno.

A cura di Pierluigi Frattasi

Il prete arriva pochi mesi prima nella piccola comunità della Piana del Sele. Benvoluto e stimato da tutti i fedeli, ad un certo punto, però, accade l'inaspettato: si innamora di una sua parrocchiana e fugge con lei, abbandonando l'abito talare, per coronare il loro sogno d'amore. La storia, raccontata dal quotidiano La Città di Salerno, ormai impazza sul web, dove è diventata in poche ore virale. Ma non è una vicenda così inusuale. Già in passato si è sentito di storie d'amore nate dopo aver preso i voti. Fanpage.it ha contattato l'Arcidiocesi di Salerno, che sulla vicenda ha preferito, però, al momento, non esprimersi, preferendo non parlare di questioni personali.

La storia del prete e della parrocchiana in Piana del Sele

Ma cosa si sa finora di questa storia? Secondo quanto riportato, il sacerdote sarebbe originario di Eboli e sarebbe arrivato nel piccolo comune della Piana del Sele, in provincia di Salerno, da pochi mesi. In chiesa avrebbe incontrato la parrocchiana, molto devota, originaria di Battipaglia. Tra i due sarebbe scoccata una scintilla e sarebbe stata avviata una relazione sentimentale, inizialmente tenuta segreta. Una passione tanto forte da spingere, alla fine, il prelato ad abbandonare la parrocchia per fuggire con la donna.

Sospese le attività parrocchiali, la comunità si interroga

Le attività parrocchiali vengono sospese e l'assenza così non passa inosservata e spinge i fedeli a chiedere notizie. Inizialmente circola la notizia che il sacerdote sia partito per una missione in Africa. Subito dopo, però, viene soppiantata da voci sempre più insistenti che parlano della fuga d'amore con la parrocchiana. La storia è passata così di bocca in bocca, dividendo la comunità tra chi non ha nascosto il disappunto per la scelta e chi, invece, ha espresso comprensione per la coppia.