Stasera il concerto dei Coldplay a Napoli: ragazzi accampati fuori lo stadio da stamattina Nonostante il sole e le alte temperature, tantissimi ragazzi sono già accampati all’esterno dello stadio Maradona, dove questa sera andrà in scena il primo dei due concerti dei Coldplay.

A cura di Valerio Papadia

Dopo gli avvistamenti di Chris Martin in giro per Napoli e dintorni – il cantautore inglese si è concesso, nell'ordine, una passeggiata sul Lungomare con annessa pizza da Sorbillo e una visita agli Scavi di Pompei – è finalmente arrivato il grande giorno: questa sera, allo stadio Diego Armando Maradona, andrà in onda il primo dei due concerti dei Coldplay. Nonostante il grande caldo e il sole cocente, dalle prime luci di questa mattina già tantissimi ragazzi si sono accampati all'esterno dello stadio di Fuorigrotta, per essere già pronti al momento dell'apertura dei cancelli, che è prevista per le 17; il concerto della band inglese, invece, inizierà alle 21.

Corse straordinarie della Linea 2 della metro dopo il concerto

In previsione della grande affluenza di pubblico – entrambi i concerti hanno fatto registrare il tutto esaurito – mercoledì 21 e giovedì 22 giugno la Linea 2 della metropolitana di Napoli, gestita da Trenitalia, effettuerà corse straordinarie e rimarrà aperta, in via eccezionale, fino all'una di notte. Saranno 40 le corse supplementari in più ogni sera in partenza da Napoli Campi Flegrei, 20 in direzione Napoli San Giovanni-Barra e 20 verso Pozzuoli, fino all’1,00 di notte.

In merito ai due concerti dei Coldplay, invece, l'Eav ha fatto sapere che non ci saranno prolungamenti di servizio da parte della Cumana. "In merito ai concerti dei Coldplay previsti allo Stadio Maradona il 21 ed il 22 giugno, EAV precisa che non saranno effettuate corse straordinarie sulla linea Cumana a supporto dei concerti anzidetti" scrive l'azienda del trasporto pubblico della Regione Campania.