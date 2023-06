Chris Martin dei Coldplay agli Scavi di Pompei: visita al parco archeologico Il frontman della band inglese, insieme alla compagna, l’attrice americana Dakota Johnson, ha visitato a sorpresa gli Scavi di Pompei.

A cura di Valerio Papadia

In attesa dei due concerti, previsti allo stadio Diego Armando Maradona mercoledì 21 e giovedì 22 giugno, Chris Martin, frontman dei Coldplay, continua a fare il turista a Napoli e dintorni: dopo la passeggiata sul Lungomare con annessa pizza dedicata da Gino Sorbillo, il cantautore inglese, nel pomeriggio di ieri, lunedì 19 giugno, si è concesso anche una visita a sorpresa agli Scavi di Pompei, sito archeologico tra i più famosi al mondo e tra i più visitati nel nostro Paese.

Nella sua escursione al Parco Archeologico di Pompei, Chris Martin è stato accompagnato dal figlio Moses e dalla compagna, la nota attrice americana Dakota Johnson. Probabilmente, oltre che per ammirare l'indiscutibile bellezza degli Scavi, Chris Martin ha voluto rendere omaggio ai Pink Floyd, altra band britannica, che si esibì in uno storico concerto proprio nel Parco Archeologico di Pompei 50 anni fa, nel 1972.

Non è escluso che la visita – che non era prevista, non era stata annunciata – sia stata dettata, d'altro canto, anche dagli interessi personali di Chris Martin che, dopo le scuole superiori, ha frequentato l'University College of London, dove si è laureato a pieni voti in Lettere Antiche. Insomma, Chris Martin ci ha tenuto ad arrivare a Napoli con qualche giorno di anticipo proprio per concedersi qualche giorno di relax in città e visitare gli Scavi di Pompei, prima di infiammare il pubblico del Maradona che, per i due giorni di concerti, ha fatto registrare naturalmente il tutto esaurito.