Stadio Maradona, 10 milioni per riaprire il terzo anello: avrà 70mila spettatori

Il Comune approva la delibera con le linee di indirizzo per riaprire il terzo anello dello Stadio Maradona. Chiesti alla Regione altri 150 milioni per un restyling totale in vista degli Europei 2032.

Lo Stadio Maradona verso la riapertura del terzo anello e un aumento di capienza a circa 70mila spettatori. Il Comune di Napoli, proprietario dell'impianto sportivo, ha approvato la delibera che detta le linee per la progettazione dei lavori per un importo di circa 10 milioni di euro. Mentre il sindaco Gaetano Manfredi ha chiesto alla Regione Campania altri 150 milioni per ristrutturare totalmente l'impianto in vista degli Europei 2032 Italia-Turchia. L'approvazione del documento in giunta, dove è stato portato dall'assessore alle Opere Pubbliche Edoardo Cosenza e dall'assessore al Bilancio Pier Paolo Baretta, è un passo importante per l'avvio concreto dei lavori. "Il Comune di Napoli, già Capitale Europea dello Sport 2026 – spiega Cosenza – intende candidare lo Stadio ‘Diego Armando Maradona’, struttura che ospita l’unica squadra di calcio della regione iscritta al campionato di Serie A e vincitrice dell’ultimo scudetto 2024-2025.

Approvata la delibera per riaprire il terzo anello dell'ex San Paolo

La Giunta comunale, su proposta del sindaco Gaetano Manfredi, dell’assessore alle Infrastrutture, Mobilità e Protezione civile, Edoardo Cosenza, e dell’assessore al Bilancio, Pier Paolo Baretta, ha approvato il documento di indirizzo alla progettazione dell’intervento. Il quadro economico preliminare prevede un importo complessivo per l’esecuzione dei lavori di 9.629.821,44 euro. "L’obiettivo dell’Amministrazione – si legge in una nota del Comune – è ampliare la capacità ricettiva dell’impianto di Fuorigrotta per garantire una più ampia fruizione in occasione degli eventi sportivi e culturali".

Il terzo anello costruito per Italia '90 è chiuso da 21 anni

Il terzo anello della struttura fu realizzato nell’ambito degli interventi per i Campionati Mondiali di calcio del 1990 in modo da incrementare la capienza complessiva dell’impianto. Nel 2004, a seguito del rilevamento di vibrazioni percepite nelle aree circostanti lo stadio e delle successive verifiche tecniche, il settore fu interdetto, con la conseguente riduzione della capienza dello stadio.

Accordo con la Federico II

Nella primavera scorsa è stato approvato un accordo di collaborazione scientifica tra il Dipartimento di Strutture per l’Ingegneria e l’Architettura dell’Università Federico II e l’Area Tecnica Patrimonio del Comune nell’ambito del quale è stato condotto uno studio di fattibilità per esaminare i possibili interventi di mitigazione degli effetti delle vibrazioni che avevano portato alla chiusura del terzo anello. Dall’analisi è emerso che tali effetti possono essere contenuti, mediante l’impiego di appropriate soluzioni tecniche, in modo da rientrare nei limiti pienamente accettabili sotto il profilo della sicurezza. La Giunta, inoltre, ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica relativo ai lavori di adeguamento impiantistico, miglioramento dell'accessibilità e di efficientamento energetico dello stadio di Fuorigrotta finanziati – per un importo complessivo di 1.000.000 di euro – da Città Metropolitana.

Cosenza: "Chiesti altri 150 milioni"

In occasione dei futuri campionati di calcio Europei 2032, assegnati dalla Uefa alla Turchia e all’Italia, ogni Paese deve selezionare entro ottobre 2026 cinque stadi per lo svolgimento delle gare ufficiali. Il Comune di Napoli vuole candidare il Maradona, ma, come anticipato da Fanpage.it, deve essere adeguato.

"Per rispettare gli standard richiesti dalla Uefa – spiega Cosenza – la struttura di Fuorigrotta necessita di lavori di adeguamento. Il Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi ha per questo predisposto un documento di indirizzo alla progettazione dell’intervento sullo stadio per un importo complessivo di circa 10 milioni di euro; nello specifico il Comune ha definito un’apposita fase progettuale che, oltre a prevedere lavori di efficientamento energetico e messa in sicurezza sismica, contempla la riapertura del terzo anello con un ampliamento della capienza fino a 10mila posti in più".

Ma un restyling strutturale è molto più costoso: