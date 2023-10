Europei 2032, lo stadio di Napoli non è pronto. Progetto entro il 2026: più posti, addio pista d’atletica Napoli tra le 10 città in lizza per ospitare gli Europei di Calcio, ma solo 5 saranno selezionate. Progetto per ristrutturare lo Stadio entro il 2026: sarà più grande.

A cura di Pierluigi Frattasi

L’Italia sempre più vicina ad ospitare gli Europei di Calcio 2032. In campo è rimasta solo la candidatura congiunta italo-turca. L’ultima parola della Uefa è attesa per oggi, a Nyon, in Svizzera, dove è prevista una riunione del Comitato Esecutivo presso la Casa del Calcio Europeo. Gli stadi italiani che ospiteranno il torneo saranno cinque e anche Napoli ha una chance di ospitare gli Europei, ma non è sicuro al cento percento, perché lo Stadio Maradona al momento non è a norma e va adeguato. Servono progetti e fondi e sarà battaglia.

In Italia solo 3 stadi sono già idonei

Al momento, in Italia, ci sono solo 3 stadi che rispondono a tutti i requisiti della Uefa per una competizione internazionale come gli Europei, il San Siro di Milano, l’Olimpico di Roma e l’Allianz Stadium a Torino. Napoli, che si è già candidata ufficialmente lo scorso anno, come anticipato da Fanpage.it, dovrà vedersela con Firenze, Bari, Genova, Bologna, Verona e Cagliari. I posti, insomma, sono pochi, e tutti vogliono entrare nella rosa finale. Ogni città dovrà presentare il suo progetto entro il 2026 e ci sarà una specie di gara che decreterà le 5 città che alla fine ospiteranno gli Europei.

Nuovo stadio Maradona entro il 2032

Il nuovo stadio Diego Armando Maradona dovrà essere pronto entro il 2032. Gli Europei si terranno tra giugno e luglio, per circa 30 giorni. Ci saranno 24 squadre nazionali d'Europa, con l'arrivo in città di tanti tifosi stranieri con positive ricadute sull'economia. Tra le ipotesi c’è quella di ampliare lo Stadio Maradona, portandone la capienza a 70mila spettatori, 20mila in più di quella attuale. L’idea è quella di riorganizzare gli spalti, portando i sediolini a bordo campo, occupando lo spazio attualmente usato dalla pista di atletica. Mentre potrebbe essere riaperto anche il terzo anello, al momento chiuso per motivi di sicurezza.