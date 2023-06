Spiagge pubbliche a Napoli, dove saranno pedane e sedie per i disabili Il Comune ha ottenuto un finanziamento di 185 mila euro per abbattere le barriere architettoniche sulle spiagge libere. Il primo progetto è per la Rotonda Diaz.

A cura di Pierluigi Frattasi

Sulle spiagge pubbliche di Napoli arrivano le pedane e le sedie speciali per consentire ai disabili di poter fare il bagno a mare. Il Comune ha approvato il progetto per acquistare le carrozzine JOB che si prevede di installare già quest'estate al Lido Mappatella, alla Rotonda Diaz, sul Lungomare di via Caracciolo. Si tratta di sedie che consentono alle persone con disabilità motoria di raggiungere comodamente l'arenile e scendere anche in acqua. Delle pedane in pvc creeranno dei corridoi appositi dal Lungomare fino alla battigia. Il progetto prevede un finanziamento complessivo di 185mila euro, attinti dai fondi messi a disposizione dalla Regione Campania. Ma, di questi, 40mila saranno dedicati all'iniziativa per la Rotonda Diaz.

Trapanese: "Siamo pronti per partire"

Il tema è stato al centro oggi di una mozione presentata dai gruppi di maggioranza in consiglio comunale per rendere fruibili a tutti i cittadini le spiagge libere, assicurando pulizia quotidiana degli arenili, la manutenzione delle strutture, bagnini per il salvataggio e boe per la sicurezza. Un progetto che va di pari passo con quello della realizzazione delle pedane solarium sul Lungomare.

Gli assessori al Welfare, Luca Trapanese, al Turismo, Teresa Armato, e alle Infrastrutture, Edoardo Cosenza, si stanno occupando del progetto degli scivoli e delle sedie JOB per i disabili, che potrebbe essere attuato già quest'estate. Mentre la I Municipalità ha approvato una apposita delibera di giunta il 28 aprile 2023.

L'assessore Luca Trapanese spiega a Fanpage.it che:

"Contiamo di realizzare la pedana in tempi brevi, perché il Comune ha partecipato ad un bando regionale ed ha vinto 185mila euro per l'abbattimento delle barriere architettoniche sulle spiagge napoletane. In questo momento contiamo di riuscire ad attivare la pedana alla Rotonda Diaz, che è più facilmente fruibile anche dalle persone con disabilità, a differenza della spiaggia delle monache che ha accesso da un palazzo privato. Noi faremo un percorso che consentirà alle persone in sedia a rotelle di arrivare in acqua e uscire e avere uno spazio dove ruotare la sedia. Metteremo l'apposita cartellonistica per l'accessibilità. Risistemeremo le docce e posizioneremo anche le sedie JOB che hanno delle ruote che consentono di entrare completamente in acqua sulla sedia e poi da lì passare in acqua in autonomia. Spenderemo circa 40mila euro. L'area welfare ha fatto tutti gli step. Una volta pronta la delibera, provvederemo all'acquisto del materiale su piattaforma Mepa.

Il 2 maggio scorso si è tenuta una riunione con gli assessorati interessati all'intervento in oggetto per la verifica del migliore impiego di finanziamento accordato dalla Regione Campania al Comune di Napoli allo scopo di agevolare l'accesso al mare delle persone diversamente abili e si è convenuto di installare una pedana in pvc alla Rotonda Diaz. Pertanto si stanno predisponendo gli atti necessari propedeutici all'affidamento.