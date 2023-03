Spari contro un palazzo a Casoria: colpita la finestra di una pensionata di 83 anni L’episodio risale alla serata di ieri, giovedì 9 marzo. Sulla vicenda, che presenta punti oscuri, indagano i carabinieri.

A cura di Valerio Papadia

Immagine di repertorio

I carabinieri sono impegnati a fare luce su quanto accaduto nella serata di ieri a Casoria, nella provincia di Napoli: ignoti hanno esploso diversi colpi di pistola contro un edificio che sorge in via Alessandro Manzoni. Alcuni dei proiettili esplosi, però, hanno colpito e infranto la finestra di un'abitazione al primo piano dell'edificio: è abitata da una donna di 83 anni, pensionata e incensurata.

Fortunatamente, l'episodio non ha fatto registrare feriti. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Casoria, che hanno fatto effettuato tutti i rilievi del caso e hanno fatto partire le indagini per ricostruire la dinamica e la matrice di quanto accaduto. Non è escluso che la finestra dell'appartamento dell'anziana pensionata possa essere stata colpita accidentalmente durante una cosiddetta stesa o comunque un episodio intimidatorio nei confronti di altre persone, ma gli inquirenti al momento non escludono nessuna ipotesi.

A Sant'Antimo un 26enne ucciso a colpi di pistola

Molto più grave il bilancio della sparatoria che si è verificata due giorni fa, lo scorso 8 marzo, a Sant'Antimo, ancora nella provincia di Napoli: il 26enne Antonio Bortone è stato ucciso a colpi di pistola. Il giovane, originario di Frattamaggiore e già noto alle forze dell'ordine, è stato colpito da diversi proiettili: nonostante il tempestivo intervento del 118 e il tentativo di salvarlo, il 26enne è deceduto.