Sparatoria ad Arzano, ucciso 52enne, 25enne ferito: raffica di colpi contro l’auto

Immagine di repertorio

Sparatoria ad Arzano nella tarda serata di oggi. Ucciso un uomo di 52 anni, ferito un 25enne. Entrambi erano a bordo di un'auto che è stata crivellata di colpi. Il 52enne è morto sul colpo. Il più giovane è stato ferito al braccio. La vicenda è avvenuta attorno alle 22,30 di oggi, mercoledì 4 febbraio, in via Sette Re. Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. Sul posto sono immediatamente arrivati i soccorsi, con l'ambulanza del 118 e i carabinieri della tenenza di Arzano e della sezione operativa di Casoria, che indagano su quanto avvenuto.

Morto 52enne, ferito 25enne

Purtroppo, per il 52enne non c'è stato nulla da fare. L'uomo è stato ferito al dorso e le ferite gli sono state letali. Il personale sanitario non ha potuto fare altro che constatarne il decesso. Il più giovane, invece, come detto, è stato colpito al braccio e non sarebbe in pericolo di vita. I sanitari del 118, dopo averlo stabilizzato, lo hanno trasportato in ospedale San Giuliano di Giugliano in Campania per le cure necessarie e gli accertamenti, dove è attualmente ricoverato.

Le indagini dei carabinieri sulla sparatoria

Intanto, sono partite le indagini dei carabinieri sulla sparatoria di via Sette Re. Secondo le prime ricostruzioni, le due vittime sono state raggiunge da colpi d’arma da fuoco mentre si trovavano a bordo di un'auto. Al momento non è chiaro chi possa aver esploso i colpi. Sono in corso le indagini per chiarire la dinamica e la matrice. I militari dell'Arma hanno eseguito i rilievi del caso e raccolto le prime testimonianze, mentre si cercano eventuali immagini delle telecamere della zona.