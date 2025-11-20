Sparatoria a Napoli, ferito 17enne: il proiettile resta conficcato nella gamba

Immagine di repertorio

Sparatoria a Napoli. Colpito un 17enne che resta ferito. Il proiettile gli si conficca nella gamba. L'episodio è accaduto stanotte, giovedì 20 novembre, nel rione Berlingieri di Secondigliano. Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. Sulla vicenda sono aperte le indagini della Polizia di Stato, affidate agli investigatori del commissariato San Carlo. Il ragazzo, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe stato colpito da un proiettile esploso da un'auto. L'ogiva si sarebbe conficcata in una gamba.

Subito soccorso, è stato trasportato d'urgenza in ambulanza presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale Cto di Napoli. Non sarebbe in pericolo di vita.