Spaccio nei Campi Flegrei, facevano vendere la droga anche a un minorenne: 4 arresti I quattro arrestati – tre uomini e una donna – controllavano lo spaccio tra Pozzuoli e Quarto: i carabinieri hanno accertato che i quattro si avvalevano anche di un minorenne per spacciare la droga.

A cura di Valerio Papadia

immagine di repertorio

Quattro persone – si tratta di tre uomini e una donna – sono state arrestate nei Campi Flegrei dai carabinieri del Nucleo Investigativo di Napoli, su richiesta della Direzione distrettuale antimafia partenopea, con l'accusa di aver gestito una fiorente attività di spaccio di sostanze stupefacenti tra Pozzuoli, Quarto e Napoli, coinvolgendo nella vendita di droga anche un minorenne. Gli arrestati sono Pasquale Di Criscio (1979), Vincenzo Vaccaro (1978) e Giuseppe Velluso (1958), i quali sono stati portati in carcere in attesa di giudizio, e Maria Antonietta Maisto (detta Antonella, 1977), sottoposta all'obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.

Le prove a carico degli indagati sono emerse in seguito nell'ambito di una complessa attività investigativa portata avanti dai militari dell'Arma su dinamiche delittuose riguardanti il clan Polverino-Orlando-Nuvoletta, sebbene le due indagini, come precisano gli inquirenti, non siano connesse tra di loro.

L'utilizzo di minorenni per consegnare droga è, purtroppo, abbastanza frequente. Un caso analogo è emerso, qualche settimana fa a Vairano Paternora, nella provincia di Caserta, dove i carabinieri hanno smantellato una piazza di spaccio e hanno arrestato due persone. I militari dell'Arma, durante le indagini, andate avanti dal settembre del 2020 fino al marzo del 2021, hanno rivelato che, in molte occasioni, era un minorenne in bicicletta a consegnare le dosi di sostanza stupefacente, in particolar modo hashish e marijuana e soprattutto cocaina. Gli inquirenti stanno passando al setaccio anche la posizione del minorenne, complice dello spaccio di droga.