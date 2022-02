Droga consegnata da un minorenne in bicicletta, smantellata piazza di spaccio a Vairano Paternora I carabinieri hanno smantellato una piazza di spaccio a Vairano Paternora (Caserta); due arrestati, indagato complice minorenne che consegnava le dosi in bici.

A cura di Nico Falco

Immagine di repertorio

I clienti si accordavano con gli spacciatori su quantità e tipo, poi a consegnare la droga, successivamente, ci pensava il complice: un ragazzo ancora minorenne, che si spostava in bicicletta in modo da passare inosservato e da essere sempre pronto ad allontanarsi con discrezione nel caso di un controllo delle forze dell'ordine. Il modus operandi è stato scoperto dai carabinieri di Caserta, che hanno smantellato una fiorente piazza di spaccio a Vairano Paternora.

Nel corso delle indagini dei carabinieri della stazione di Variano Scalo, iniziate a settembre 2020 e concluse nel marzo 2021, sono state documentate oltre mille cessioni di hashish, marijuana e principalmente cocaina, per un volume di affari quantificato in 34mila euro; sono state inoltre sequestrate diverse dosi di stupefacente e alcuni degli acquirenti sono stati segnalati alla Prefettura come assuntori.

I militari hanno ricostruito lo spaccio con appostamenti, pedinamenti, intercettazioni telefoniche e soprattutto grazie alle immagini registrate da due telecamere installate nel centro urbano di Vairano Paternora. Il giro di droga era gestito da due persone, che avevano come complice il minorenne che si occupava della maggior parte delle consegne; a rivolgersi alla coppia erano sia residenti del posto sia persone provenienti dai comuni vicini.

I due, gravemente indiziati dei delitti di detenzione e cessione di stupefacenti, sono stati sottoposti agli arresti domiciliari dai carabinieri del Comando Compagnia di Capua, in esecuzione di una ordinanza di applicazione di misura cautelare emessa dal tribunale di Santa Maria Capua Vetere; gli stessi sono destinatari anche di un sequestro preventivo di denaro e per equivalente pari alla somma che avrebbero intascato con la vendita di droga. Il minorenne è indagato a piede libero per concorso negli stessi reati.