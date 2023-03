Sorbillo apre al Vomero, pizzeria a due passi da quella di Porzio Sorbillo aprirà una pizzeria interamente dedicata alla Margherita: il nuovo locale sorgerà a pochi passi da quello di Errico Porzio, che sta invece per aprire sul Lungomare, a pochi passi da un’altra sede di Sorbillo.

A cura di Valerio Papadia

Una nuova pizzeria targata Gino Sorbillo sta per aprire a Napoli: il nuovo locale aprirà in collina, nel quartiere del Vomero, nella centralissima piazza Vanvitelli. Si tratta di un locale particolare, che si chiamerà "Omaggio alla Margherita": come si evince dal nome, la pizzeria proporrà nel suo menù soltanto la "regina" delle pizze, in circa 40 varianti. La base sarà dunque quella della classica Margherita: pomodoro, mozzarella e basilico, impreziositi da una vasta gamma di ingredienti che si sposano bene con quelli cardine della più classica delle pizze.

La "sfida social" tra Gino Sorbillo ed Errico Porzio

"Omaggio alla Margherita", come detto, sorgerà nella centralissima piazza Vanvitelli, dove attualmente sorge il Blackwood, storico pub del quartiere: la nuova pizzeria di Gino Sorbillo si troverà così a pochi passi da quella di un altro apprezzato e famoso pizzaiolo napoletano, vale a dire Errico Porzio, la cui pizzeria si trova all'inizio di via Alessandro Scarlatti.

Un botta e risposta a colpi di aperture, quello tra Sorbillo e Porzio. Sul Lungomare di Napoli, infatti, Porzio sta per aprire un nuovo locale – con 350 coperti – in questo caso a poche centinaia di metri dalla pizzeria che Sorbillo ha aperto a Mergellina ormai qualche anno fa. A questo proposito, però, lo stesso Porzio aveva dichiarato, al fine di evitare ogni polemica: