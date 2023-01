Errico Porzio apre una pizzeria sul Lungomare: è ‘sfida’ social con Sorbillo Il pizzaiolo Errico Porzio, star dei social, aprirà una sede in via Partenope, sul Lungomare di Napoli. Una mega-pizzeria da 350 posti su due piani. “Sfida” a distanza, tra pizzaioli social, con Gino Sorbillo.

A cura di Pierluigi Frattasi

A sinistra la nuova pizzeria sul Lungomare. A destra Errico Porzio / Fanpage.it

Il pizzaiolo Errico Porzio, star dei social, apre una sede sul Lungomare di Napoli. Una mega pizzeria-ristorante in via Partenope, su due piani, dei quali uno interrato, per 350 posti a sedere, con vista spettacolare sul Golfo di Napoli e su Posillipo. Sarà uno dei locali più grandi della catena di pizzerie Porzio, che si aggiunge alla sede storica di Soccavo e a quella di piazza Vanvitelli al Vomero, oltre a quelle di Aversa, Salerno e Roma, solo per citarne alcune.

La "sfida" tra pizzaioli social con Sorbillo sul Lungomare

E si annuncia una vera e propria "sfida" tra pizzaioli social sul Lungomare di Napoli, considerando che poco distante c'è il locale di Gino Sorbillo, altro pizzaiolo seguitissimo sui social, dove conta migliaia di follower. L'apertura del nuovo locale di Porzio sul Lungomare è prevista per il mese di marzo, salvo proroghe, perché si è ancora nel pieno dei lavori e il progetto è ancora in fase di sviluppo. Gli appassionati della pizza napoletana, di cui Errico Porzio è un maestro riconosciuto nel mondo – è uno degli istruttori del corso per pizzaioli ed ha insegnato anche nei ristoranti a Dubai – dovranno quindi pazientare ancora un po'. Porzio ama anche visitare, spesso in incognito, i locali di altri chef e pizzaioli di grido per provare i loro piatti più famosi. L'anno scorso fu ospite di Cracco a Milano, dove assaggiò la sua famosa pizza margherita.

Errico Porzio

Il menù della nuova pizzeria Porzio in via Partenope

Il menù della pizzeria Porzio sul Lungomare sarà quello tradizionale della pizza classica napoletana, arricchito dalle creazioni del maestro Errico Porzio, con prodotti di prima qualità. Oltre alla pizza, ci sarà anche l'aggiunta di alcuni primi piatti, per accontentare i più piccini e anche gli altri palati. Il ristorante pizzeria di Porzio sarà in via Partenope, uno dei luoghi simbolo della città e tra i più suggestivi, grazie al suo panorama mozzafiato.

Fanpage.it

L'attesa è grande per l'arrivo sul Lungomare di uno dei pizzaioli più trend del momento. Sarà anche una sfida a distanza tra pizzaioli social, considerando che poco distante, all'angolo con piazza Vittoria, c'è anche la pizzeria "Lievito Madre al Mare" di Gino Sorbillo, altro maestro pizzaiolo popolarissimo sui social.

L'offerta culinaria del Lungomare di Napoli, quindi, si arricchisce ancora di più. In passato i locali dove nascerà la Pizzeria Errico Porzio in via Partenope avevano ospitato anche altri ristoranti e pizzerie, come Rosso Pomodoro e Fiorenzano.