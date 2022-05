Il pizzaiuolo napoletano Errico Porzio va nel locale di Briatore per provare la pizza (e il conto) Errico Porzio, pizzaiuolo e food influencer di Tik Tok , prova la pizza della catena di locali di Flavio Briatore.

A cura di Ciro Pellegrino

Errico Porzio è uno di quei pizzaioli napoletani di nuova generazione (locale storico a Soccavo, un altro al Vomero, poi Aversa, Salerno, Roma) che hanno ‘sposato' in pieno la tendenza ad essere sui social: presenza attiva sui grandi vettori e condivisori di contenuti, da Facebook a Instagram a Tik Tok. E su quest'ultimo Porzio è particolarmente attivo, tanto da essere considerato un food influencer: essendo del mestiere è capace di fare le pulci (o perché no, esaltare) le pizze e i locali altrui, conto compreso.

Dopo essere stato a Milano per degustare la contestatissima pizza dello chef Carlo Cracco, stavolta Errico Porzio è andato a Roma in una delle pizzerie aperte due anni fa da Flavio Briatore, quelle della catena Crazy Pizza.

Breve riepilogo sulle pizzerie dell'imprenditore oggi tornato sotto i riflettori per le sue dichiarazioni contro il Reddito di cittadinanza e (come lo chef Alessandro Borghese) sui giovani che non vogliono fare gavetta: «Una nuova interpretazione della classica Pizza con tutta la passione e lo spirito dell’Italia», questo lo slogan di partenza. Sedi a Londra, Monte Carlo e Porto Cervo, menù con pizze che vanno dai 15 ai 60 euro. Porzio va in compagnia e prende una margherita, la analizza e scopre che è fatta senza lievitazione, con la consistenza «da biscotto», «il panetto di pasta sarà al massimo 180 grammi», ed è sicuramente stesa un po' a mano, finita col mattarello e «cotta col forno elettrico».

Il pizzaiuolo di Soccavo cerca di non essere tranchant nel giudizio, definendo Briatore «un genio» sul fronte marketing. Ma esclude si possa parlare di qualità di pizza: «Per quel che riguarda il marketing è sicuramente una cosa importante, lui è un genio, ma non si può parlare di qualità…ha fatto qualcosa che si può replicare ovunque nel mondo».

Lo scontrino della pizza di Flavio Briatore è "stile Billionaire": 4 pizze e 2 bottiglie d'acqua, costano 81 euro. La margherita costa 14 euro, 22 la pizza con la burrata.

E alla fine del video di Porzio, diventato virale su Tik Tok, c'è anche la chiosa ironica, ovvero la voce fuori campo che in splendido dialetto napoletano sentenzia: «Chist'è n'altro strun* che è venuto a portare i soldi a Briatore…»