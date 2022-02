Errico Porzio prova la pizza di Cracco: “Due margherite e una bottiglia d’acqua, 51 euro. Ci può stare” Torna a far discutere la pizza margherita dello chef Carlo Cracco. Il pizzaiolo e imprenditore napoletano Errico Porzio è volato a Milano e ha recensito il piatto: “Il prezzo? Ci può stare”.

A cura di Ilaria Quattrone

La pizza margherita dello chef Carlo Cracco riaccende le polemiche. A far discutere è nuovamente il prezzo, non proprio abbordabile, che da qualche tempo è aumentato. Sulla scia di queste nuove discussioni, il noto pizzaiolo e imprenditore napoletano Errico Porzio è volato a Milano ad assaggiare il famoso piatto. Sul suo profilo TikTok ha così pubblicato la sua recensione che attualmente conta oltre un milione e mezzo di visualizzazioni.

La recensione di Porzio sugli ingredienti e l'impasto

Porzio spiega che l'impasto utilizzato è diverso: "È croccante. Il pomodoro è buonissimo, sono stati utilizzati i pomodori secchi, fiordilatte e poi una burratina all'uscita". Il pizzaiolo sostiene che con molta probabilità siano state utilizzate delle basi precotte e poi condite al momento dell'ordinazione. A tal proposito, Porzio spiega che l'uso di basi precotte non è da demonizzare: "È una cosa molto comune, non è necessariamente un male". Inoltre, sempre per l'impasto, è probabile che siano state usate un mix si farine e proprio perché quest'ultimo è più spesso, la pizza ha una dimensione più piccola. L'imprenditore sottolinea che la pizza non è la classica napoletana: "Per gli amanti del croccante, del crunchoso, della pizza un po' alla romana, devo dire che è stata veramente una bella pizza".

Il pizzaiolo: "Il conto? Ci può stare"

Ovviamente anche Porzio, dopo aver specificato che i prodotti sono di grande qualità, fa riferimento al costo della pizza. L'imprenditore ha fatto vedere il conto: "Due margherite e una bottiglia d'acqua sono costate 51 euro". Nel video spiega però che "Beh siamo a Milano, da Cracco, al Duomo. Ci può stare".