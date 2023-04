“Siamo qui per una perquisizione”: si fingono finanzieri e svaligiano una casa a Napoli Si sono presentati in una abitazione di Napoli fingendosi finanzieri, e con addosso anche le pettorine, per una perquisizione: ma in realtà erano ladri.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Sono arrivati nelle prime ore del mattino nell'abitazione di due professionisti napoletani, con addosso le pettorine della Guardia di Finanza e dicendo di dover procedere ad una perquisizione domestica. In realtà erano però tre ladri che si fingevano finanzieri, che avrebbero simulato il tutto per rubare circa 1.500 euro in contanti e gioielli in oro dal valore di tremila euro dall'interno dell'appartamento. Sulla vicenda indagano ora le forze dell'ordine: sono tre le persone ricercate, e non è escluso che possano colpire ancora, sfruttando le finte pettorine della Guardia di Finanza per presentarsi in altre case di professionisti di Napoli con la scusa di una "perquisizione" da svolgere.

La vicenda è avvenuta nella mattina di ieri, attorno alle 7 e mezzo circa, quando nel Parco Sirio di via Matteo Renato Imbriani (nel quartiere napoletano di Materdei) si sono presentate tre persone alla parte di una coppia di professionisti napoletani, tra cui un medico. I tre, presentatesi come finanzieri e vestiti dell'apposita pettorina della Guardia di Finanza, hanno spiegato di dover compiere una perquisizione nell'appartamento. I due gli hanno creduto e li hanno lasciati fare: i tre, mentre "perquisivano" l'appartamento, si sono fatti consegnare anche 1.500 euro in contanti e diversi gioielli in oro, dal valore di tremila euro, prima di allontanarsi. Solo dopo la coppia ha capito di essere stata raggirata ed ha allertato le vere forze dell'ordine, denunciando l'accaduto. Si cercano ora immagini di eventuali telecamere di videosorveglianza anche in strada che possano dare un volto ai tre finti finanzieri.