“Siamo la Polizia, deve venire in commissariato”: il trucco per rubare in casa a Bagnoli. Segnalata un’auto grigia

"Buongiorno, siamo la Polizia, deve venire in commissariato per una comunicazione urgente": è la telefonata che ha ricevuto un anziano che vive nella zona di Bagnoli, quartiere della periferia Ovest di Napoli. In realtà era uno stratagemma per farlo uscire di casa e ripulire l'appartamento con calma. Obiettivo, però, saltato: proprio negli stessi momenti in cui il finto poliziotto era al telefono, i ladri sono stati messi in fuga da un vicino di casa. È successo ieri, 19 dicembre, e si tratterebbe di una delle tecniche usate dai ladri, particolarmente scatenati nei giorni precedenti alle festività. E, nelle stesse ore, un appartamento è stato svaligiato nello stesso condominio.

La telefonata del finto poliziotto

Il meccanismo è abbastanza semplice da intuire: una volta puntata la casa da svaligiare, la telefonata viene usata nel caso in cui ci si accorga che dentro c'è qualcuno. Si fa leva sulla normale apprensione che comporta una telefonata da parte delle forze dell'ordine: chiunque si precipiterebbe in commissariato, o nella caserma dei carabinieri, per conoscere il motivo della convocazione. Nel caso di Bagnoli la tecnica è stata scoperta quasi per caso: un vicino di casa si è accorto della presenza di estranei nei condominio, che subito si sono allontanati quando sono stati scoperti e, durante il passaparola tra i residenti, l'uomo ha raccontato di quella strana telefonata ricevuta proprio in quegli stessi momenti. E non deve sorprendere che i ladri abbiano chiamato in casa della potenziale vittima: come si vede nei moltissimi casi di truffe agli anziani, è piuttosto semplice risalire ad un numero di telefono fisso. È realmente possibile che le forze dell'ordine avvisino telefonicamente per una convocazione, ma in casi del genere il consiglio è di farsi dire da chi proviene la chiamata e telefonare al commissariato o alla caserma indicati per chiedere conferma.

Segnalata un'auto grigia sospetta

Nelle stesse ore, però, un furto c'è effettivamente stato, nello stesso condominio: un appartamento al momento vuoto è stato svaligiato, in pieno giorno. Sull'accaduto indagano i carabinieri. Alcuni residenti avrebbero visto alcuni estranei aggirarsi nei pressi dell'edificio e poi allontanarsi di una Fiat Punto grigia; la segnalazione è al vaglio delle forze dell'ordine.