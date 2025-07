Si tuffa e batte la testa sugli scogli, grave un 15enne a Vietri sul Mare

Un altro grave incidente nelle acque della Costiera Amalfitana: un ragazzo di 15 anni è rimasto gravemente ferito dopo un tuffo in acqua a Vietri sul Mare, nella provincia di Salerno; l'incidente è occorso nella giornata di ieri, soltanto qualche ora prima di quello che si è verificato questa mattina a Furore, dove una turista americana è rimasta gravemente ferita dopo essersi tuffata dal noto Fiordo, attrazione locale. Stando a quanto si apprende, il 15enne – originario di Cava de' Tirreni – si è tuffato in mare ma ha battuto violentemente la testa sugli scogli.

Soccorso tempestivamente, il ragazzo è stato trasportato d'urgenza al Pronto Soccorso dell'ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno: da quanto si apprende, il 15enne ha riportato una frattura cervicale; è ricoverato in Rianimazione, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Come detto, l'incidente capitato al 15enne a Vietri sul Mare ha preceduto di poche ore quanto accaduto questa mattina, martedì 15 luglio, a Furore: una turista americana di 46 anni si è tuffata dal Fiordo, riportando però gravi traumi alla schiena. Soccorsa, la turista statunitense è stata portata in eliambulanza all'ospedale Ruggi di Salerno, dove è ricoverata in gravi condizioni: da quanto si apprende, la 46enne rischia la paralisi.