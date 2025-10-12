Si schianta con l’auto a Lucrino, Bruno muore a 36 anni in un incidente stradale: lutto a Pozzuoli

Bruno Marotta, la vittima / Foto da Fb Francesco Emilio Borrelli (Avs)

Lutto a Pozzuoli per la morte di Bruno Marotta, 36 anni, vittima di un tragico incidente stradale avvenuto nella notte tra sabato 11 e domenica 12 ottobre in via Tripergola a Lucrino, frazione del comune flegreo. Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. Sul posto sono arrivati subito i soccorsi, con gli agenti della Polizia Municipale di Pozzuoli ed il personale sanitario dell'ambulanza del 118 dell'Asl Napoli 2 Nord. Ma per il 36enne non c'è stato nulla da fare: è deceduto a seguito delle lesioni riportate, nonostante le manovre di rianimazione ed i tentativi disperati dei medici di salvargli la vita.

Secondo le prime ricostruzioni, il 36enne era al volante della sua autovettura, in via Tripergola, nella frazione Lucrino del Comune di Pozzuoli, quando, per motivi ancora in corso di accertamento, avrebbe perso il controllo del veicolo, andando a schiantarsi contro un ostacolo. L'impatto è stato molto violento. Il 36enne sarebbe stato sbalzato dall'abitacolo, cadendo rovinosamente in strada. Inutili, come detto, i tentativi di rianimazione messi in atto dal personale sanitario. La Polizia Locale ha avviato le indagini di rito, sono stati eseguiti i rilievi, mentre si cercano eventuali testimonianze e immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona.

La prematura scomparsa del 36enne ha molto scosso la comunità locale. Il sindaco di Pozzuoli, Luigi Manzoni, ha voluto ricordare il 36enne con un post sui suoi canali social: Desidero esprimere, a nome mio e dell’intera Amministrazione comunale di Pozzuoli, il più sincero cordoglio per la tragica scomparsa del giovane di 36 anni deceduto nella notte in un incidente stradale a Lucrino.In questo momento di profondo dolore, mi unisco alla famiglia e agli amici, esprimendo loro la mia più sentita vicinanza e le più sincere condoglianze".