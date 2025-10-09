Sfollati dall’ex Motel Agip a Napoli occupano locali nel parco dell’ex ospedale militare ai Quartieri Spagnoli

Dopo lo sgombero dall'ex Motel Agip di Secondigliano alcune famiglie questa mattina hanno occupato i locali demaniali nel Parco dell'ex ospedale militare ai Quartieri Spagnoli. L'area verde era stata chiusa a marzo per lavori ma aveva poi riaperto lo scorso giugno. Stamattina, acuni nuclei familiari, tra quelli sgomberati ieri al motel Agip e accampati per protesta con materassi davanti alla sede del Municipio, sono entrati nella struttura demaniale tra l'ex ospedale Militare ed il parco dei quartieri Spagnoli occupandone alcuni locali. Sul posto sono arrivate alcune pattuglie della Polizia di Stato.

"Abbiamo figli piccoli – hanno detto le famiglie sfollate – e siamo aggrappati a qualsiasi soluzione di fortuna anche solo per dormire". "La struttura – spiega un portavoce dello Sportello per il diritto all'abitare – era destinata ad essere spazio per le associazioni e poi un commissariato, ma langue nell'abbandono dal 2016. Una mediazione è in corso in Prefettura, ma al momento senza risultati. Chiediamo che l'amministrazione, come promesso e dopo vent'anni dove ci hanno lasciati vivere in una discarica sociale, trovi finalmente una sistemazione di ospitalità alloggiativa".

La struttura demaniale, a quanto apprende Fanpage.it, sarebbe oggetto di un progetto di riqualificazione congiunto tra il Demanio dello Stato e il Comune di Napoli, che ha visto la partecipazione anche delle associazioni civiche. Al momento, le famiglie degli sfollati sono ancora all'interno. Negli scorsi giorni avevano lamentato la difficoltà di reperire altri alloggi alternativi, nonostante i contributi del Comune di Napoli, in quanto i proprietari non affittano a chi non ha referenze e busta paga.