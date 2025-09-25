Mamme sfrattate dall’ex Motel Agip occupano il Duomo di Napoli: presidio sotto il busto di San Gennaro

Le mamme sfrattate dall'ex Motel Agip di Secondigliano occupano il Duomo di Napoli. "No allo sgombero senza soluzione" si legge su uno degli striscioni del presidio allestito proprio davanti all'altare dove si trova il busto bronzeo di San Gennaro. "Nel Duomo di Napoli a oltranza – recita un comunicato della Rete Set per la casa – Perché il Comune e il Sindaco continuano a ignorare il loro dramma e a venir meno agli impegni. Se le cose non cambiano tra una settimana i loro figli finiranno in strada…". Sono circa una ventina le mamme che stanno occupando da questa mattina la Cattedrale di Napoli.

L'ex Motel Agip sarà sgomberato l'8 ottobre

Le famiglie sgomberate sono 28 ed occupano da 20 anni l'edificio dell'ex Motel Agip a Secondigliano, quartiere dell'area nord di Napoli. Si tratta di un fabbricato fatiscente che dovrebbe essere liberato entro l'8 ottobre prossimo e quindi, considerate le condizioni precarie nelle quali si trova, essere abbattuto. Le famiglie vivono in condizioni economiche di disagio. Hanno quasi tutti reddito zero. Chiedono che il Comune si impegni per trovare soluzioni abitative alternative concrete. Il Municipio avrebbe offerto un contributo di 3-4mila euro per trovare una sistemazione alloggiativa diversa.

Ma, secondo gli sgomberati, i soldi non sarebbero sufficienti a coprire le spese di famiglie numerose, considerando il caro-affitti che si vive a Napoli in questo momento e la circostanza di non poter offrire in garanzia buste paga ai proprietari degli appartamenti, in quanto senza reddito. Le famiglie hanno chiesto l'aiuto del sindaco Gaetano Manfredi che il 19 settembre, in occasione della Festa di San Gennaro, ha partecipato alla cerimonia al Duomo. In quell'occasione il sindaco aveva incontrato le famiglie sotto sfratto.