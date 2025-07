video suggerito

Serre, trovato un cadavere nella vasca per la raccolta del letame di un'azienda che alleva bufale Macabro rinvenimento in un'azienda che alleva bufale a Serre, in provincia di Salerno. Un 37enne è stato trovato morto in una vasca per la raccolta del letame. È il cognato di un lavoratore. Si indaga senza escludere alcuna pista.

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio

Il cadavere di un uomo è stato trovato all'interno di una vasca per la raccolta di letame di un'azienda che alleva bufale nel Comune di Serre, in provincia di Salerno. Da quanto si apprende si tratta di un trentasettenne di origini indiane, che non risulta un dipendente. Sul caso indagano i carabinieri del Comando di Eboli, coordinati dalla Procura di Salerno. Da chiarire le cause del decesso e perché il corpo si trovasse lì. Al momento non ci sono nomi iscritti nel registro degli indagati.

L'uomo trovato morto a Serre non era un dipendente dell'azienda

Secondo quanto ricostruito finora il corpo senza vita del trentasettenne giaceva all'interno di una vasca utilizzata per la raccolata del letame da un'azienda di Serre che alleva bufale. Da quanto è emerso l'uomo trovato morto non lavorava per l'azienda, ma era il cognato di una lavoratore. A dare l'allarme è stato proprio quest'ultimo, che ha ritrovato il parente deceduto. Arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112 con la richiesta urgente d'intervento sul posto è giunto il personale sanitario in ambulanza.

Indagini in corso, disposta l'autopsia

I soccorritori non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo, presumibilmente avvenuto alcuni giorni fa. I militari hanno svolto i rilievi sul posto con il magistrato di turno, per ricostruire la dinamica dell'accaduto e hanno ascoltato alcune persone. Terminate le verifiche la salma è stata trasferita nell'obitorio di Eboli, dove si trova a disposizione dell'Autorità giudiziaria. Sul corpo sarà disposta l'autopsia, per fare luce sulle cause del decesso. Non è chiaro se il medico legale da un primo esame esterno abbia trovato dei segni di violenza sul corpo. Gli investigatori non escludono alcuna pista.