Sequestrati 55 chili di molluschi a Pozzuoli: bancarella abusiva sul porto, multa da 5mila euro

L’intervento della Polizia Locale a Pozzuoli (Napoli)

Si era sistemato davanti allo specchio d'acqua destinato alle imbarcazioni da diporto a Pozzuoli (Napoli) e, con cassette di polistirolo e contenitori di plastica, vendeva polpi, seppie, calamari e mazzancolle. Un totale di 55 chili, che sono finiti sotto sequestro e poi destinati al macero: la bancarella era senza autorizzazione e i prodotti ittici, privi di tracciabilità e trasportati in condizioni igieniche inadeguate, erano potenzialmente pericolosi. A finire nella rete dei controlli della Polizia Locale è un cittadino puteolano, che ora dovrà pagare cinquemila euro di multa.

L'intervento si inquadra nel piano di controlli predisposti dal neo comandante Fabio Felice De Silva e mirati anche alla vendita abusiva di prodotti ittici sulle aree demaniali. Il sequestro è scattato nel corso di una attività operativa interforze, che ha visto impiegati anche la Capitaneria di Porto e la Polizia di Stato. Gli agenti della Squadra Ecologica del Comando di Pozzuoli hanno contestato al cittadino una sanzione amministrativa da 5mila euro per il commercio su aree pubbliche in assenza delle necessarie autorizzazioni; i prodotti ittici in vendita, hanno accertato gli operatori, era privo di qualsiasi documentazione che ne attestasse la tracciabilità, quindi dati di provenienza e conservazione, ed erano stati trasportati senza copertura, esposti alle intemperie e in mancanza dei requisiti igienico sanitari.

I controlli, normalmente effettuati nel corso dell'anno, saranno intensificati in questi giorni immediatamente precedenti alle festività natalizie, quando c'è il picco della richiesta di prodotti ittici e, di conseguenza, l'offerta aumenta con la proliferazione di attività abusive.