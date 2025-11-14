Sequestra e picchia coetaneo nella Comunità per minori, 17enne preso dopo la fuga

I carabinieri hanno arrestato un 17enne, accusato di sequestro di persona e lesioni: avrebbe picchiato un coetaneo ospite della stessa Comunità per minori del Casertano.

Avrebbe chiuso in una stanza un ragazzo di 16 anni, ospite anche lui della Comunità per minori, e lo avrebbe colpito con calci e pugni per poi scappare; è l'accusa di cui dovrà rispondere un 17enne, rintracciato in un'altra comunità del Casertano e bloccato dopo un nuovo tentativo di fuga. L'episodio si è verificato a Portico di Caserta, nel Casertano, il giovane è ritenuto responsabile di sequestro di persona, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali.

I motivi dell'aggressione sono per il momento al vaglio, ma è probabile che si tratti di banali screzi tra i due giovani; le condizioni della vittima non sono gravi. Il 17enne, stando a quanto ricostruito, avrebbe approfittato di un momento in cui non erano presenti gli educatori e avrebbe sequestrato il 16enne, chiudendo a chiave la porta della stanza, per poi picchiarlo. Quindi, sarebbe scappato. Le ricerche dei carabinieri sono scattate immediatamente e si sono concluse poco dopo, quando il fuggitivo è stato rintracciato in un'altra comunità per minori di Caserta, dove si era rifugiato.

Anche all'arrivo dei militari dell'Arma il ragazzo, conscio che stessero cercando lui, ha tentato di scappare, ma è stato bloccato e arrestato; dopo le formalità di rito è stato trasferito nel Centro di Prima Accoglienza dei Colli Aminei, a Napoli.