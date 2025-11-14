napoli
video suggerito
video suggerito

Sequestra e picchia coetaneo nella Comunità per minori, 17enne preso dopo la fuga

I carabinieri hanno arrestato un 17enne, accusato di sequestro di persona e lesioni: avrebbe picchiato un coetaneo ospite della stessa Comunità per minori del Casertano.
Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi
A cura di Nico Falco
86 CONDIVISIONI
Immagine

Avrebbe chiuso in una stanza un ragazzo di 16 anni, ospite anche lui della Comunità per minori, e lo avrebbe colpito con calci e pugni per poi scappare; è l'accusa di cui dovrà rispondere un 17enne, rintracciato in un'altra comunità del Casertano e bloccato dopo un nuovo tentativo di fuga. L'episodio si è verificato a Portico di Caserta, nel Casertano, il giovane è ritenuto responsabile di sequestro di persona, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali.

I motivi dell'aggressione sono per il momento al vaglio, ma è probabile che si tratti di banali screzi tra i due giovani; le condizioni della vittima non sono gravi. Il 17enne, stando a quanto ricostruito, avrebbe approfittato di un momento in cui non erano presenti gli educatori e avrebbe sequestrato il 16enne, chiudendo a chiave la porta della stanza, per poi picchiarlo. Quindi, sarebbe scappato. Le ricerche dei carabinieri sono scattate immediatamente e si sono concluse poco dopo, quando il fuggitivo è stato rintracciato in un'altra comunità per minori di Caserta, dove si era rifugiato.

Anche all'arrivo dei militari dell'Arma il ragazzo, conscio che stessero cercando lui, ha tentato di scappare, ma è stato bloccato e arrestato; dopo le formalità di rito è stato trasferito nel Centro di Prima Accoglienza dei Colli Aminei, a Napoli.

Caserta
Cronaca
86 CONDIVISIONI
Immagine
Intervista
Intervista a Roberto Fico: "La mia Regione ascolterà di più. E la sanità sarà la priorità"
Cirielli, colpo alla Berlusconi: "La Regione Campania darà 100 euro al mese a chi ha la pensione minima"
Granato (Campania Popolare): "Fico e De Luca? Stesso blocco di potere"
Gallo (M5S): "Ci sarà una misura come il reddito di cittadinanza"
Francesca Amirante (Pd): "Con Fico metodo partecipativo contro la destra che toglie risorse al Sud"
Simeone (Fico Presidente): "Napoli torni al centro, basta col 'Salernocentrismo' "
Alle Regionali in Campania ci sono 4 impresentabili per l'Antimafia: tre nelle liste per Cirielli, uno sostiene Fico
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
napoli
api url views