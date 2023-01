Scuole chiuse a Napoli per allerta meteo anche domani 18 gennaio: c’è l’ordinanza di Manfredi Anche domani scuole chiuse a Napoli a causa del maltempo ma soprattutto delle forti raffiche di vento che hanno causato molti danni.

A cura di Redazione Napoli

Il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi ha disposto la chiusura delle scuole anche per domani 18 gennaio causa allerta meteo. L'ordinanza proroga quella di ieri che ha disposto la sospensione delle attività didattiche per oggi a seguito del bollettino meteo avverso con criticità di colore arancione che durerà fino a giovedì 19 gennaio 2023 mattina, salvo ulteriori proroghe.

Resteranno ancora chiusi i parchi, i cimiteri e le scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado sull'intero territorio cittadino e anche il Maschio Angioino. In una nota il Comune di Napoli raccomanda «alla cittadinanza di limitare gli spostamenti a quelli strettamente necessari e di attenersi alle norme comportamentali da seguire in caso di allerta meteo pubblicate sul sito del Comune».

Maltempo fino a domani mattina

Oggi giornata difficile a causa delle cattive condizioni del tempo. Le forti raffiche di vento stanno procurando da questa mattina forti disagi e danni in varie zone della città. In numerosi siti è al lavoro la Polizia Locale con la Protezione Civile e le altre squadre di pronto intervento coadiuvate dai servizi comunali.

Alberi crollati e danni: ferita una persona

Nei giardini di piazza Cavour un grosso albero è caduto, danneggiando due vetture ed un motorino in sosta lungo la carreggiata, ferendo lievemente una persona. I servizi sono al lavoro per rimuovere il tronco e ripristinare la viabilità. Danni anche sul Lungomare, dove le sedie dei ristoranti sono volate via e i cassonetti dei rifiuti sono stati trascinati dal vento in strada.

In via Aniello Falcone ponteggi su un palazzo di 4 piani sono miseramente crollati sul suolo, solo per caso non si è fatto male nessuno. La strada è temporaneamente chiusa al transito mentre è al lavoro, insieme ai Vigili del Fuoco, la ditta privata incaricata dei lavori. L’intervento dovrebbe concludersi nelle prossime ore.

Interrotti i collegamenti via mare, e fermi in banchina, nei porti di partenza, aliscafi, catamarani e altri mezzi veloci anche per Ischia e Procida. Domani a peggiorare la già difficile situazione, la Metro Linea 1 di Napoli chiusa per 4 ore, dalle ore 9.30 alle ore 12.30.