A Napoli scuole chiuse per maltempo anche giovedì mattina: riaprono dopo le ore 10 A Napoli le scuole apriranno più tardi giovedì 19 gennaio 2023, a causa del maltempo. Lo prevede l’ordinanza del sindaco Manfredi.

A cura di Pierluigi Frattasi

A Napoli le scuole apriranno più tardi giovedì 19 gennaio 2023 a causa del maltempo. Gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, sia pubblici che privati, resteranno chiusi fino alle ore 10,00 del mattino, dopodiché riapriranno. Lo prevede l'ordinanza firmata oggi dal sindaco Gaetano Manfredi "contingibile ed urgente", sulla "chiusura scuole e cimiteri cittadini per la giornata di mercoledì 18 gennaio 2023 causa avverse condizioni meteo e sino alle ore 10,00 di giovedì 19 gennaio 2023". Una decisione presa a tutela di bambini e genitori, soprattutto, ma che rischia di creare qualche disagio alle mamme, che non potranno portare i loro figli a scuola alle 8,00. Anche i cimiteri resteranno chiusi fino alle ore 10.

Perché le scuole apriranno più tardi giovedì

Ma perché le scuole di Napoli giovedì apriranno più tardi? La decisione del Comune arriva a seguito dell'avviso di allerta meteo della Sala Operativa Regionale Unificata (S.O.R.U.) di Protezione Civile della Regione Campania per condizioni meteorologiche avverse ai fini di protezione civile per il rischio meteo. In particolare, è previsto dalle ore 9,00 di mercoledì 18 gennaio alle ore 9,00 di giovedì

19 gennaio un Livello di ALLERTA (Livello di criticità) ARANCIONE.

Il Sindaco ha convocato il Centro Operativo Comunale per la gestione delle emergenze eventualmente derivanti dagli eventi meteo avversi. Secondo i tecnici, "le generali condizioni del tempo previste persistano molto severe, sotto il profilo delle precipitazioni e di quello dell'intensità dello spirare dei venti, sì da suggerire, coerentemente con i precedenti provvedimenti, il prosieguo della chiusura delle scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado (ivi inclusi gli asili nido) nonché dei cimiteri cittadini anche privati, tenuto conto del monitoraggio delle potenzialità di rischio esistenti.

Pertanto che quanto sopra richieda la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado e dei cimiteri cittadini per la giornata di mercoledì 18 gennaio 2023 e sino alle ore 10,00 di giovedì 19 gennaio 2023, posticipando di un'ora, rispetto alla durata dell'allerta, la riapertura dei relativi plessi al fine di salvaguardare l’utenza negli spostamenti.

L'ordinanza firmata da Manfredi

Ecco di seguito il testo dell'ordinanza sindacale: