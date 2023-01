Maltempo in Campania, oltre 200 interventi dei Vigili del Fuoco. A Napoli voragini e crolli Ieri in Campania 200 interventi dei Vigili del Fuoco per maltempo; a Napoli il vento ha abbattuto alberi e un ponteggio, segnalazioni da tutta la città.

A cura di Nico Falco

Alberi crollati, strade allagate e voragini, alberi e ponteggi abbattuti. Il maltempo che ieri si è abbattuto sulla Campania, con piogge intense e raffiche di vento particolarmente forti, ha causato danni in gran parte della regione: gli interventi dei Vigili del Fuoco, fino al pomeriggio, sono stati 195, dei quali 50 a Napoli, 50 a Caserta, 32 ad Avellino, 22 a Benevento e 40 a Salerno. A Napoli scuole chiuse oggi e fino a domattina, quando apriranno alle 10, un'ora dopo il termine dell'allerta meteo di livello arancione.

Maltempo, a Napoli ponteggio crolla sulle auto

A Napoli le raffiche di vento hanno superato anche i 100 chilometri orari e, unite alle piogge, hanno causato crolli di calcinacci e voragini e hanno spazzato via tabelloni pubblicitari. Un ponteggio allestito sulla facciata di un edificio di quattro piani è crollato in via Aniello Falcone, nella zona del Vomero, mentre in piazza Cavour un albero è caduto sulle auto, ferendo leggermente un passante.

Altri crolli di alberi ci sono stati in via Jannelli e in via Nuova Casoria, mentre lungo il Corso Vittorio Emanuele una trave è precipitata in strada; segnalate cadute di calcinacci in via Carafa, via Santa Maria Apparente, via Napoli a Ponticelli e via Cesare Rosaroll. Una voragine si è aperta in via Guantai ad Orsolona. Il vento ha spezzato anche la Croce a Cariati, simbolo di protezione da colera e catastrofi.

Case evacuate a Nocera e Cava de' Tirreni

Particolarmente delicata anche la situazione nel Salernitano, dove il pericolo maltempo ha spinto le amministrazioni comunali ad evacuare diverse aree; a Cava de' Tirreni il sindaco Vincenzo Servalli ha disposto l'evacuazione per i cittadini residenti nelle zone ad elevato rischio idrogeologico R4 della parte nord orientale della città ed in particolare alle località di Citola, Monte Caruso e Diecimare; analogo provvedimento è stato preso a Nocera Inferiore dal primo cittadino Paolo De Maio per i residenti della fascia pedemontana di Montalbino e di Santa Maria a Palo.

A Napoli oggi scuole chiuse, domani apriranno più tardi

A Napoli il sindaco Gaetano Manfredi ha disposto, con apposita ordinanza, la chiusura delle scuole per oggi, 18 gennaio, e ha fissato la riapertura per domani, ma in ritardo rispetto all'orario solito: si tornerà in classe alle 10. La decisione è stata presa in seguito all'avviso diramato dalla Sala Operativa Regionale Unificata di Protezione Civile: si prevede rischio di livello di rischio arancione dalle 9 di oggi, 18 gennaio, fino alle 9 di domani, 19 gennaio.