A Cava de’ Tirreni e Nocera Inferiore case evacuate: rischio frane e fango nel Salernitano Il sindaco di Cava de’Tirreni evacua le località Citola, Monte Caruso e Diecimare. A Nocera Inferiore evacuate Montalbino e Santa Maria a Palo.

A cura di Pierluigi Frattasi

Rischio frane, fiumi di fango e allagamenti nel Salernitano. A Cava de'Tirreni, in provincia di Salerno scatta lo stato di allarme. A Nocera Inferiore è stato di preallarme. Disposta l'evacuazione di diverse località. A Cava de'Tirreni il sindaco Vincenzo Servalli ha disposto l'evacuazione per i cittadini residenti nelle zone ad elevato rischio idrogeologico R4 della parte nord orientale della città ed in particolare alle località di Citola, Monte Caruso e Diecimare: "Devono lasciare le loro abitazioni. In caso di necessità è disponibile la scuola media di Santa Lucia i cui ambienti sono attrezzati con brandine", scrive il primo cittadino.

Allarme maltempo nel Salernitano

Il sindaco di Cava de' Tirreni, che è in costante contatto con la Protezione Civile locale, ha comunicato "che è scattato lo stato di allarme per superamento della soglia pluviometrica. È necessario evitare di spostarsi, o farlo solo in caso di assoluta necessità. In caso di necessità portarsi ai piani alti delle abitazioni segnalando le possibili criticità".

A Nocera Inferiore evacuate alcune zone

A Nocera Inferiore è stata disposta con ordinanza l'evacuazione dei residenti della fascia pedemontana di Montalbino e di Santa Maria a Palo. La situazione in tutto l'agro nocerino-sarnese resta costantemente monitorata. Le piogge intense di queste ore hanno provocato smottamenti sulle strade della Costiera Amalfitana. A Tramonti fiumi di fango, pietre e detriti che hanno invaso la Strada Provinciale 1, in località Cesarano, verso Ravello, e la provinciale in località Campinola, a un chilometro circa dal Valico di Chiunzi.