Maltempo Napoli, vento a 100 km orari, voragini e crolli. Corso Vittorio Emanuele, trave cade in strada Una voragine si è aperta ai Camaldoli per il maltempo. Crolli di calcinacci dai palazzi in città. Tabelloni pubblicitari volati via.

A cura di Pierluigi Frattasi

Voragine ai Camaldoli, alberi crollati in diverse zone della città, come piazza Cavour e via Nuova Casoria. Al Corso Vittorio Emanuele una trave è crollata in strada tra lo spavento dei passanti. Il maltempo che si è abbattuto su Napoli con raffiche di vento anche di 111 chilometri orari sta provocando danni in tutta la città. Sono tantissime le segnalazioni e gli interventi che da stamattina vedono impegnati anche gli agenti della Polizia Municipale di Napoli, accanto ai vigili del fuoco, la protezione civile e gli operai del pronto intervento della Napoli Servizi.

Oltre 50 interventi dei vigili del fuoco

Sono oltre 50 gli interventi dei vigili del fuoco a Napoli, su un totale di 195 per la Campania. A causa del forte vento e della pioggia, sono caduti a Napoli un ponteggio in zona Vomero e un grosso albero nel centro storico: nessuna persona coinvolta. Altri 50 interventi dei pompieri a Caserta, 40 Salerno, 32 Avellino, 22 Benevento.

Crolli di calcinacci dai palazzi

Via Aniello Falcone è stata chiusa al traffico questa mattina a causa del crollo di un'impalcatura da un palazzo di quattro piani. Mentre si registrano crolli di alberi sulla strada in via Iannelli, all'altezza del civico 384, e in via Nuova Casoria, oltre che a piazza Cavour, dove i tecnici della Napoli Servizi hanno messo in sicurezza l'area per la riapertura della strada. Mentre al Corso Vittorio Emanuele 323 una trave è crollata sulla pubblica via. Cadute di calcinacci si segnalano in via Carafa, via Santa Maria Apparente, via Napoli a Ponticelli e in via Cesare Rosaroll, secondo il report aggiornato alle ore 16,00.

Voragini e tabelloni volati

Una voragine si è aperta ai Camaldoli, in via Guantai ad Orsolona. Mentre si registrano tanti tabelloni pubblicitari volati via. Cartelloni pericolanti in via del Riposo e via Oreste Salomone. In Via Salvator Rosa la caduta di calcinacci da un palazzo per poco non ha colpito un passante che ha segnalato la vicenda sempre al deputato dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli.

Simeone: "Ora verifiche su tutte le impalcature"

Nino Simeone, presidente della commissione Opere Pubbliche del Comune, interviene sulla questione dell'impalcatura crollata in via Aniello Falcone:

Ormai il tema delle impalcature è improrogabile. Non siamo in una condizione di allarme rosso, tantomeno ci sono stati episodi climatici "catastrofici" che possano giustificare un crollo del genere. Stiamo parlando di strutture temporanee, messe in piedi da ditte e aziende di costruzioni, che dovrebbero garantire i lavori di ristrutturazione, in totale sicurezza.

E conclude: