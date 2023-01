Napoli, il vento strappa via l’impalcatura dal palazzo, tragedia sfiorata in via Aniello Falcone Via Aniello Falcone, il forte vento strappa letteralmente via dalla facciata del palazzo una impalcatura di svariati metri. Nessun ferito, ma tanta paura.

A cura di Redazione Napoli

Via Aniello Falcone, il video parla chiaro ed è drammatico: il vento forte che da stamattina sferza la città di Napoli ha strappato letteralmente dalla facciata del palazzo una impalcatura alta quattro piani, facendola rovinare al suolo. Fortunatamente nessun ferito è stato segnalato, ma tanta è la paura fra le persone che vivono in zona. Il ponteggio era stato allestito per ristrutturare la facciata di uno stabile di 4 piani. La strada – spiega una nota del Comune di Napoli – è ora temporaneamente chiusa al transito mentre è al lavoro, insieme ai Vigili del Fuoco, la ditta privata incaricata dei lavori.

Proprio 10 anni fa, poco distante, una giovane donna, Cristina Alongi, fu uccisa da un grosso pino che rovinò sulla sua vettura mentre percorreva la strada che costeggia la collina del Vomero.

Allerta meteo prorogata a Napoli

La Protezione Civile della Regione Campania ha prorogato fino alle ore 9 di giovedì 19 gennaio l'avviso di allerta meteo attualmente in vigore e inizialmente previsto fino a domattina. Fino alle ore 9 di domani, mercoledì 18 gennaio, il livello dell'allerta è Arancione su tutta la Campania. Dalle ore 9 di domani fino alla stessa ora di giovedì 19 il livello di allerta è Arancione su Piana campana, Napoli, isole, area vesuviana, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Tusciano e Alto Sele, Piana Sele e Cilento; livello Giallo sul resto della regione.

Il quadro meteo è di precipitazioni di moderata o forte intensità, venti forti con raffiche e mare molto agitato lungo le coste esposte. Attenzione massima, ricorda la Protezione civile, «va posta al rischio idrogeologico con possibili frane, instabilità di versante, colate rapide di fango, caduta massi, allagamenti, esondazioni. Anche nelle zone in cui da domani si passa al livello giallo saranno ancora possibili fenomeni franosi e caduta massi, in considerazione della saturazione dei suoli».