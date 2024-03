Voragine a Fuorigrotta, la strada crolla: buco di un metro in via Barbagallo Voragine in via Barbagallo. Ipotesi crollo delle fognature. Sul posto i vigili del fuoco e la Protezione Civile. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

Una voragine si è aperta in strada in via Barbagallo, a Fuorigrotta, nei pressi del Palapartenope oggi a Napoli. La strada è crollata attorno alle ore 15,00 di oggi, mercoledì 27 marzo 2024. Si è formata una buca di circa un metro quadrato. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e la Protezione Civile che stanno mettendo in sicurezza la zona, transennandola con il nastro bianco e rosso. Tra le ipotesi delle cause all'origine della voragine quella del possibile cedimento del collettore fognario.

Negli scorsi giorni, sulla vicenda delle voragini a Napoli, era intervenuto a Fanpage.it l'ingegnere Andrea Esposito, che è stato dirigente tecnico in servizio presso l’Amministrazione Comunale di Napoli fino al 2016 con la qualifica di Direttore Centrale della Direzione Centrale Infrastrutture, Lavori Pubblici e Mobilità. Ecco cosa aveva detto:

"I dissesti del sottosuolo di Napoli dipendono in gran parte dal comportamento dei terreni e dalla presenza delle pozzolane, che sono un ottimo materiale da costruzione, ma che sono anche molto cedevoli. Se arriva dell’acqua, a causa di piogge intense, oppure per perdite della rete dell’acquedotto o da quella fognaria, le pozzolane franano. Se il fenomeno interessa un terreno su cui sono poggiate le fondazioni di un fabbricato, il rischio è quello di un dissesto o di un crollo. Quali sono i quartieri più a rischio? Quelli collinari. Napoli era una piccola città e l'abitato era concentrato nella parte bassa. Dopo il 1945, il numero dei vani è più che raddoppiato e la città si è sviluppata a macchia d’olio, invadendo la zona collinare, costruendo anche su pendii e costoni tufacei. Senza una adeguata manutenzione e interventi strutturali, purtroppo i dissesti si verificheranno anche in futuro".