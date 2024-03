La libreria Mondadori apre in Galleria Umberto I a Napoli: le prime immagini

video suggerito

A cura di Pierluigi Frattasi

La libreria Mondadori sta per aprire in Galleria Umberto I a Napoli. Un evento molto atteso dalla città. Sarà, infatti, uno dei più grandi store di libri del capoluogo partenopeo, con comode sale relax per la lettura, spazi dedicati alla letteratura per ragazzi e per i bimbi e tanto altro ancora. I lavori di ristrutturazione, sospesi provvisoriamente lo scorso anno, per accertamenti della Polizia Locale richiesti dalla Soprintendenza, sono ripresi e procedono speditamente. La società, infatti, ha lavorato gomito a gomito con la Soprintendenza ai Beni Culturali per presentare un progetto di riqualificazione condiviso. Il risultato è stupefacente, come si vede dalle prime immagini che Mondadori ha diffuso sui suoi canali social.

Mondadori apre in Galleria Umberto

Ampie scalinate, con pareti di libri, separeranno i vari piani della mega-libreria. Mentre tra gli scaffali alle pareti sembra spuntare anche una maschera gigante di Pulcinella, personaggio famosissimo della commedia dell'arte napoletana. "Pensavate ci fossimo dimenticati di voi? – si legge nel video pubblicato da Mondadori sui social – Suvvia…venite con noi per un piccolo spoiler tour".

Attesa anche per Starbucks

Al momento non c'è ancora una data per l'apertura della libreria Mondadori in Galleria Umberto. L'inaugurazione potrebbe avvenire forse nel mese di maggio 2024. C'è grande attesa anche per l'apertura del locale attiguo di Starbucks, la famosa caffetteria americana, infatti, dovrebbe essere vicina di casa di Mondadori. Si potranno così leggere i libri acquistati, magari sorseggiando comodamente al tavolino un caffè americano.