Galleria Umberto I, dissequestrato Starbucks: ripartono i lavori per aprire la caffetteria La società ha presentato un nuovo progetto di riqualificazione, accolto dalla Soprintendenza. La Procura ha ordinato il dissequestro dei locali.

A cura di Pierluigi Frattasi



Foto Fanpage.it

Dissequestrati i locali dove dovrebbe nascere la caffetteria americana Starbucks in Galleria Umberto I a Napoli. Lo apprende Fanpag.it da fonti qualificate. I lavori di ristrutturazione erano partiti lo scorso anno e l'apertura era prevista per settembre. Ma è slittata a seguito del sequestro preventivo da parte della Polizia Locale di Napoli, su richiesta della Soprintendenza, che ha contestato l'assenza di autorizzazione ai lavori, in quanto sugli immobili insiste un vincolo di natura monumentale.

Presentato nuovo progetto in Soprintendenza

La società che gestisce i locali per conto di Starbucks ha però presentato un nuovo progetto di conservazione e riqualificazione dei locali. La Soprintendenza lo ha approvato ed è stato richiesto il dissequestro. Negli scorsi giorni è arrivato l'ok della Procura della Repubblica di Napoli. I locali sono stati quindi riconsegnati alla società e a breve potranno partire i lavori di ristrutturazione. Entro pochi mesi, quindi, Starbucks potrà vedere la luce all'interno della Galleria Umberto I.

Cosa succederà allo store Mondadori

Cosa succederà alla libreria Mondadori che occupa i locali attigui? Anche in questo caso, i locali erano stati oggetto di sequestro preventivo della Polizia locale, a seguito di un sopralluogo avvenuto a dicembre 2023 che ha interessato i locali ai civici 40-45. I locali sono stati oggetto di un nuovo controllo della Polizia Locale avvenuto negli scorsi giorni. È molto probabile che anche Mondadori possa seguire la stessa strada di Starbucks e presentare, quindi, un nuovo progetto di conservazione e riqualificazione alla Soprintendenza, finalizzato alla richiesta di dissequestro.

L'apertura dei due store era stata annunciata pubblicamente lo scorso anno. Si tratta, peraltro, di due colossi dei rispettivi settori. Mondadori è una delle più grandi case editrici italiane. Starbucks è la nota catena di caffetterie in stile americano, famosa in tutto il mondo. Il loro arrivo a Napoli era stato salutato positivamente da istituzioni, cittadini e commercianti, divenendo, all’interno del dibattito pubblico, uno dei punti fondanti del piano di rigenerazione della Galleria Umberto I di Napoli, splendida struttura monumentale del centro storico, da troppi anni, però, abbandonata al degrado e all’incuria.