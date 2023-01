Maltempo a Napoli, albero crolla sulle auto in sosta in piazza Cavour: un ferito Un grosso albero è crollato su alcune auto in sosta in piazza Cavour, nel cuore di Napoli, a causa del forte vento che da questa mattina sta sferzando la città.

A cura di Valerio Papadia

Il forte maltempo che si è abbattuto su Napoli a partire da questa mattina, martedì 17 gennaio, ha creato i primi danni e i primi disagi: nella tarda mattinata, infatti, a causa delle forti raffiche di vento che stanno sferzando la città, un grosso albero è crollato su alcune automobili in sosta in piazza Cavour, nel centro di Napoli. Proprio a causa del forte vento e dei rischio connessi ad esso, il sindaco Gaetano Manfredi ha deciso di tenere chiusi, per la giornata di oggi, parchi pubblici, cimiteri e soprattutto gli istituti scolastici.

Da quanto apprende Fanpage.it, oltre ai danni – ancora da quantificare – arrecati alle automobili colpite dal tronco e dai rami del grosso albero: l'incidente avrebbe ferito leggermente un passante. Sul posto sono arrivate le forze dell'ordine e i vigili del fuoco, che hanno transennato l'area e che dovranno ora procedere a mettere in sicurezza l'area e a rimuovere l'ingombro.

Crolla impalcatura al Vomero, tragedia sfiorata

In via Aniello Falcone, quartiere Vomero, una impalcatura che fiancheggiava un edificio è invece improvvisamente crollata al suolo, sempre a causa del forte vento. Soltanto per buona sorte in quel momento non c'erano pedoni né automobili e quindi, fortunatamente, non si registrano feriti.

Allerta meteo fino a domani, ma c'è il rischio di proroga

A Napoli e su tutta la Campania è in vigore un'allerta meteo di colore arancione che, al momento, dovrebbe durare fino alle ore 9 di domani, mercoledì 18 gennaio. Non è escluso, però, che nelle prossime ore la Protezione Civile regionale possa prorogare l'allerta, dal momento che si potrebbe assistere addirittura a un peggioramento delle condizioni atmosferiche sul territorio.

Articolo aggiornato alle ore 13.15