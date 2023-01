Napoli, crolla la Croce a Cariati spezzata dal vento: è simbolo di protezione da colera e catastrofi La base di legno si è spezzata sotto la furia del vento. Trasportata nella vicina parrocchia, sarà restaurata e poi rimessa in piedi.

A cura di Pierluigi Frattasi

È caduta, strappata dal vento forte, la Croce a Cariati, ai Quartieri Spagnoli di Napoli. Eretta per la prima volta dai fedeli come ringraziamento a Dio nel 1836, quando la città fu colpita dal colera che causò tantissime vittime, è considerata un simbolo di protezione del popolo napoletano contro pestilenze, epidemie e catastrofi naturali. Il crollo, dovuto al maltempo, ha suscitato la commozione dei fedeli del quartiere che l'hanno subito alzata e messa in sicurezza.

Si è spezzata la base di legno

Sul posto è arrivato anche il consigliere comunale Luca Carbone, che si è impegnato per il ripristino della Croce nel più breve tempo possibile. Purtroppo, la Croce di Vico Cariati ha subito gravi danni a causa del maltempo. L'antico basamento di legno non ha retto la sferza del vento e si è spezzato. La croce, quindi, dovrà essere restaurata prima di poter essere installata nuovamente. Nel frattempo, è stata portata via dai fedeli con un furgoncino e viene attualmente custodita presso la Parrocchia vicina, sotto la supervisione del parroco don Mario Ziello.

Sarà restaurata e riposizionata

"C'è l'impegno del Comune a restaurarla e rimetterla in piedi", ha spiegato Carbone, che ha incontrato don Ziello. "La croce – ha spiegato il sacerdote – è simbolo di devozione secolare. Purtroppo il vento ha fatto un grave danno, ha spezzato la croce alla base di legno, per cui è caduta sulla strada e per fortuna nessuno passava in quel momento". La croce di Cariati era già stata restaurata dai fedeli nel 1884 e nel 1980. Nei prossimi mesi, quindi, la Croce tornerà sul suo piedistallo, come simbolo di protezione di tutta la città.