Metro Linea 1 di Napoli chiusa domani per 4 ore: si testano i nuovi treni Dalle ore 9.30 alle ore 12.30 di domani, mercoledì 18 gennaio, il servizio sulla Linea 1 della metropolitana di Napoli sarà sospeso.

A cura di Valerio Papadia

Non soltanto maltempo, con l'allerta meteo arancione che è stata prorogata per tutta la giornata, ma anche disagi per i trasporti domani, mercoledì 18 gennaio, a Napoli. Come comunicato da Anm, infatti, la Linea 1 della metropolitana resterà chiusa dalle ore 9.30 alle ore 12.30, come si legge in un comunicato, "al fine di consentire lo svolgimento di prove tecniche su materiale rotabile"; si testano, in pratica, i nuovi treni che dovrebbero entrare prossimamente in esercizio.

Le fasce garantite di operatività dei treni

Contestualmente, l'Azienda napoletana mobilità ha comunicato anche le fasce orarie in cui il servizio ferroviario sarà garantito.

Le ultime partenze prima della sospensione

Leggi anche Domani scuole chiuse a Napoli per allerta meteo: ordinanza del sindaco Manfredi

da Piscinola alle ore 9.36

da Garibaldi alle ore 9.40

Le prime partenze dopo la ripresa del servizio