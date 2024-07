video suggerito

Trasporto pubblico a Napoli

La Metro Linea 6 si inaugura il 16 luglio. Ma rischia di chiudere 15 giorni ad agosto per ferie La metro Linea 6 di Napoli sarà inaugurata martedì 16 luglio. Riaprirà dopo oltre 11 anni di chiusura dopo il crollo del 2013 alla Riviera di Chiaia. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

La metro Linea 6 di Napoli sarà inaugurata martedì 16 luglio 2024. Riaprirà i battenti dopo oltre 11 anni di chiusura, dopo il crollo alla Riviera di Chiaia del 4 marzo 2013 ed il completamento dei lavori per le nuove stazioni. Entro l'inizio della prossima settimana è prevista la consegna al Comune di Napoli di tutta la tratta, che va da piazza Municipio a Fuorigrotta – passando per Chiaia – da parte di Hitachi Rail sts, che ha eseguito i lavori in questi anni.

Mercoledì 10 luglio è stata già fissata una riunione tecnica ed organizzativa in Anm in previsione dell'apertura al pubblico della metropolitana, prevista entro la fine di luglio, come annunciato recentemente dal Comune di Napoli. Potrebbero esserci, quindi, un paio di settimane di pre-esercizio tra il taglio del nastro del 16 luglio – al quale sono attesi anche i ministri Matteo Salvini (Trasporti) e Raffaele Fitto (Sud) – e l'apertura alla circolazione per il pubblico. Tuttavia, si vocifera dell'ipotesi che la metro possa essere costretta a chiudere nelle settimane centrali di agosto, per consentire le ferie del personale, salvo un'azione del Comune per riorganizzare i turni in modo da scongiurare questa eventualità, o viaggiare, magari, a scartamento ridotto.

De Luca: "La metro Linea 6 apre il 16 luglio"

Sull'apertura della metro Linea 6, è intervenuto oggi il Governatore della Campania, Vincenzo De Luca, nel corso della sua consueta diretta web del venerdì:

Il 16 luglio si inaugura la linea 6 della metropolitana di Napoli che collega Mergellina e Chiaia con Piazza Municipio. La linea è costata 750 milioni, di cui il Comune di Napoli ne ha messi 53 milioni, la Regione 600 milioni e lo Stato 180 milioni. Quindi come al solito la Regione investe più di tutti. Se qualcuno ricorderà anche questo all'inaugurazione non sarebbe male. Lo dico sempre come fatto di galateo.

A stretto giro il commento di Nino Simeone, presidente della commissione consiliare Mobilità del Comune di Napoli:

Il presidente De Luca dovrebbe ricordarsi e dovrebbe sapere che i fondi per la realizzazione delle infrastrutture del settore trasporti sono dell’Europa, non certamente i suoi. I napoletani ringrazieranno sicuramente il presidente De Luca quando con i fondi regionali metterà a disposizione dell’amministrazione comunale napoletana maggiori risorse per efficientare il trasporto pubblico locale per le annualità 2025 e 2026.

La Linea 6 potrebbe chiudere per ferie a metà agosto

L'inaugurazione della metro Linea 6 era prevista per il 1 luglio 2024, ma i tempi sono slittati di qualche giorno. La consegna dei cantieri da parte di Hitachi Rail è attesa per l'inizio della prossima settimana. Si è, insomma, in dirittura di arrivo. Poi, bisognerà fare qualche giorno di pre-esercizio, prima dell'apertura al pubblico. È possibile che per questioni organizzative, la metro, in questa prima fase, possa essere chiusa durante le due settimane centrali di agosto, per consentire le ferie dei dipendenti. Ma al momento si tratta solo di un'ipotesi, è bene precisare. Non è stato ancora deciso se la metro aprirà al pubblico direttamente a fine agosto oppure, come è stato annunciato, se aprirà a fine luglio, per poi chiudere per le ferie estive, o, in alternativa, restare aperta anche a Ferragosto, ma viaggiando a scartamento ridotto.