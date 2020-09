Anche domani, 26 settembre, le scuole resteranno chiuse a Napoli per via delle avverse condizioni climatiche. Lo ha disposto con una ordinanza il sindaco di Napoli, Luigi De Magistris, che nel pomeriggio ha firmato l'ordinanza per la "chiusura scuole, parchi, cimiteri, impianti sportivi cittadini". Nel provvedimento si premette che nella tarda mattinata di oggi, come previsto dalla Protezione Civile che ieri aveva diramato l'Allerta Meteo, sulla città di Napoli si è abbattuto un violento temporale che ha causato danni e disagi in diversi quartieri, con sradicamenti di alberi e cadute di rami, tettoie e lamiere, oltre che allagamenti di sottopassi e stazioni delle metropolitane, distacchi di cornicioni e calcinacci dai fabbricati.

In particolare, sottolinea il Comune di Napoli, dei danni si sono registrati anche in aree di pertinenza agli edifici scolastici e nelle aree cimiteriali, dove degli alberi sono crollati. Oggi la Protezione Civile ha prorogato l'Allerta Meteo, estendendo fino alle 6 di domenica mattina, 27 settembre, prevedendo per domani precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio isolato o temporale, in attenuazione nel pomeriggio.

Il Comune di Napoli ha quindi deciso, in via cautelativa, di disporre anche per domani gli stessi provvedimenti previsti dall'ordinanza emanata ieri, "al fine di prevenire le situazioni di pericolo per la circolazione stradale e la sicurezza di tutti gli abitanti": saranno quindi chiusi su tutto il territorio cittadino le scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado, compresi gli asili nido, i cimiteri, anche privati, i parchi e gli impianti sportivi, pubblici e privati, che presentano alberature nelle aree pertinenziali. Negli istituti scolastici sarà consentito l'accesso ai dirigenti e al personale di supporto da loro individuato "per ripristinare e riallestire gli spazi ai fini della riapertura delle scuole nonché per la ricognizione di eventuali danni subiti dalle strutture a causa degli avversi fenomeni odierni".